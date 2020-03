LO SVOLGIMENTO

LA PRO LOCO

RIETI - Dalla piazza reale a quella virtuale: la Sagra del frittello di Roccantica, edizione numero 48, passerà alla storia (probabilmente in Italia) come la prima sagra paesana che si è svolta on line. Si sarebbe dovuta celebrare oggi a Roccantica, l'antica Rocca de Antiquo, una delle sagre più belle e partecipate dell’intera provincia, quella del frittello, che ogni anno richiama migliaia di visitatori provenienti da ogni dove. Le disposizioni governative, si sa, in questo particolare momento di emergenza sanitaria non consentono lo svolgimento di eventi e allora la Pro loco, che non si è persa d’animo per non interrompere la pluridecennale tradizione, celebrerà la sagra del frittello on line.Immagini d’epoca (nella foto di Lorenzo Capanna, una delle prime edizioni) e di giornata, video girati a casa con impasti e fritture da realizzarsi a livello familiare e poi le degustazioni da immortalare, magari con sottofondo musicale. Il tutto inviato poi via web alla Pro loco che raccoglierà i materiali così come sta facendo già dal 19 marzo, giorno di San Giuseppe, la pubblicazione di quanto arriva e poi una giuria decreterà i video e le foto più belle, significative ed originali con tanto di premi che saranno assegnati materialmente quando l‘emergenza sarà finita. E’ la sagra del frittello ai tempi del Coronavirus.“Quest’anno – spiegano gli organizzatori della Pro loco di Roccantica - purtroppo per ovvi motivi , con nostro grande dispiacere, siamo costretti a non fare la Sagra del Frittello, evento sentito da sempre da tutti noi Roccolani e non solo. Per non farci affliggere troppo dalla tristezza di questa situazione, abbiamo pensato di festeggiare ugualmente San Giuseppe Frittellaro e quindi di continuare la nostra tradizione. Lo facciamo online. Il Comune e la Pro loco di Roccantica dal 19 marzo e fino a questa sera a mezzanotte hanno attivato una raccolta di video e foto di chiunque abbia il piacere di partecipare, tra chi prepara, chi frigge e chi mangia i nostri famosi frittelli, da casa ovviamente, ma condividendo con tutti l’iniziativa on line, di quella che quest’anno sarà ricordata come una sagra che vivremo tutti via web”.