RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Il mito di Robert Redford in Sabina col suo ultimo film «The Old Man & The Gun», in cui è protagonista e regista. La proiezione è a, sala Elpidio Benedetti, oggi alle 18. Inoltre, oggi alle 18 al teatro Comunale di Forano il film «Se son rose»; alle 18.30 al teatro di«La stanza delle meraviglie». A, sala del Gioco dell’Oca, alle 18.30, «Ti presento Sofia» e poi «Metti la nonna in freezer» nella sala ex scuola dialle 18.30.Oggi alle 17, per il «Teatro Ragazzi», al Teatro Potlach di, lo spettacolo «Bruno lo zozzo e gli amici immaginari» della Compagnia Gran Teatrino di Bari. «Carnevale Ndreocanu», il carnevale di(precedentemente rinviato in segno di lutto), andrà in scena oggi pomeriggio: dolci tipici, sfilata dei carri allegorici e la rappresentazione dei 12 Mesi. E, ancora, la musica degli organetti e spettacoli folk., oggi, la 47ª edizione della sagra del frittello: dopo l’escursione della mattina tra eremi e il Revotano, alle 12 pranzo tipico in piazza e pomeriggio con le frittelle, la musica degli Argento Vivo e lo spettacolo del Gruppo storico di Roccantica. Oggi sagra del frittello anche a. Nella frazione reatina di, oggi dalle 17 la sagra dei frittelli.Il gruppo teatrale dialettale Gli amici cantaliciani in scena al teatro Flavio Vespasiano dicon «U ebbetu» & «L’inganno», commedia scritta e diretta da Aldo Patacchiola. E’ una commedia inedita in tre atti ambientata ai giorni d’oggi, volta a mettere in risalto la crisi economica del Paese: i giovani che pur con un titolo di studio trovano lavoro con molta difficoltà o sono costretti a emigrare, o le famiglie che per sbarcare il lunario hanno bisogno dell’aiuto economico dei vecchi pensionati. In tale contesto prende forma l’egoismo dell’uomo, incurante di chi versa in uno stato di disagio, anche se si tratta di una persona vicina. Pasquale Carletti, caduto in disgrazia per vicissitudini negative che hanno colpito la sua piccola azienda agricola, non riesce a sdebitarsi con Vincenzo Scarabocchio, ricco commerciante del paese e suo «compare». Tra intrighi e intrecci amorosi che vedranno coinvolti i personaggi, lo sventurato tenterà di dare una soluzione al suo problema. E, ovviamente, non mancheranno le risate ma anche i momenti di riflessione. Lo spettacolo andrà in scena al teatro Flavio oggi alle 17.30.