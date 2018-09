RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.



A Rieti, fino a oggi, c'è la fiera campionaria mondiale del peperoncino, con stand con decine di varietà nelle piazze del centro, piante, convegni e spettacoli.



Ad Amatrice ultimo giorno della sagra degli spaghetti all’Amatriciana. Una tradizione che ha una storia di mezzo secolo, ma che vuole segnare un altro tassello nel cammino della ripresa dopo il terremoto di due anni fa. L’iniziativa coinvolge Comune, Pro loco, Regione e la sponsorizzazione del Pastificio Strampelli. Due le aree in cui si svolge la sagra, nella parte commerciale e del Gusto, verso la frazione di San Cipriano. Numerosi gli artisti e gli appuntamenti collaterali. Tra gli altri, oggi sarà la volta, alle 17 de «Lo scacciapensieri» e alle 17.30 di «Carta Bianca», con il duo comico Lucio Dal Maso e Daniele Graziani. L’accesso ai non residenti avverrà su prenotazione: possibile effettuarla online su www.comune.amatrice.rieti.it, dove sono presenti tutte le informazioni. Ma il ticket potrà essere fatto anche ad Amatrice, presso le casse ai due varchi di ingresso.



Borbona, fino a oggi, al parco comunale Il Brecciame, ospita il Septemberfest: apertura degli stand ogni sera alle 20. Oggi alle 18 «Borbona, Rieti e le altre: dalle ballate ai musici cantori». Alle 22, i Krasi musiche dal sud e, alle 23, «pupazze pazze e spettacolo del Comitato».



«Ritrovarsi a Montopoli», fino a oggi: alle 17 la sagra della pizza fritta e alle 20.30 spazio agli Stornellatori Romani. A Casperia, fino a oggi, I edizione del Festival delle eccezioni. Un’idea nata dalla volontà di riflettere sulle possibilità artistiche, sull’eccezione come riflessione rispetto alla normalità. Il focus sarà sulle regole. Nel festival, musica, teatro, arte, fotografia e non solo con performance di artisti per le vie del borgo. E a Casperia a pranzo la sagra del tartufo con musica in piazza. A Rocchette di Torri in Sabina si festeggia la Natività di Maria Vergine: nel pomeriggio il concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi di Montebuono, processione e fuochi d’artificio. A Granica di Castelnuovo di Farfa festa di Sant’Anna e della Madonna del Ponte: questa sera liscio e la sagra della panzanella. A Collevecchio fino a oggi l’evento storico motoristico dell’agricoltura. Esposizioni di mezzi agricoli, giochi e gare, prove di abilità e concorsi, stand gastronomici.

Domenica 2 Settembre 2018



