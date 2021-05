Istituto Alda Merini, in vista i saggi finali di strumento musicale

RIETI - Ci avviciniamo al termine dell’anno scolastico e in occasione della Settimana della musica prevista da lunedì 24 a giovedì 27 maggio si terranno i saggi finali di strumento musicale. Quest’anno, in diretta, gli alunni delle classi di pianoforte, flauto, violino e chitarra si esibiranno tramite la piattaforma Teams (sempre alle 17) in musiche di Mozart, Vivaldi, Rota, Bach, Schubert, Curci Paganini, Villa-Lobos, Carcassi, Chopin, Joplin, Enaudi, Crosland, Tiersen e Beethoven.

Inoltre è stato realizzato dagli alunni delle classi prime un video musicale per la partecipazione alla XXXII Rassegna Musicale Nazionale “La musica unisce la scuola”, che li vedrà impegnati via web collegandosi al sito lamusicacheunisce dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Indire) dal 24 maggio.

«Nonostante tutto quello che ci accade tra restrizioni e distanziamento, la musica resiste e rappresenta l’Istituto in tutto il suo splendore ma soprattutto i nostri alunni che sono motivo di speranza, coraggio e orgoglio - si legge nella nota dell'istituto - La musica argina, consola e riduce le distanze e permettere di essere oggi e domani ancora più vicini. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno condiviso questa piccola fatica, gli alunni e i docenti di strumento: Monica Bonanno, Jelena Rudika, Marco Bruni e Gianmario Troiani, i colleghi della scuola secondaria di primo grado e il dirigente Irene Di Marco che ci supporta e sopporta nelle difficoltà quotidiane».

