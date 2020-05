RIETI - A seguito delle notizie apparse sui media locali il 22 e 23 maggio scorsi circa la delicata situazione economica del Consorzio Sabina Universitas Cgil (Rinaldi), Cisl (Bianchetti) e Uil (Paolucci), attendendo al loro ruolo di attori sociali, hanno ritennuto doveroso chiedere un incontro al vice presidente Regnini, finalizzato ad approfondire detta situazione, anche per individuare possibili soluzioni alla problematica manifestata a mezzo stampa. «Siamo convinti che un polo universitario serio e ben organizzato sia, per Rieti e la sua Provincia, strategico per lo sviluppo sia culturale che economico».

