RIETI - Sono stati pubblicati i bandi per l’ammissione ai Corsi di Laurea dell’Università degli Studi di Roma "Sapienza", Facoltà di Medicina e Odontoiatria e Facoltà di Farmacia e Medicina, con sede di svolgimento, per l’anno accademico 2019/2020, presso la Sabina Universitas, Polo Universitario di Rieti.Nei bandi si possono trovare le modalità di iscrizione ai test, obbligatori e selettivi per l’ammissione ai Corsi di Laurea dell’area delle Professioni Sanitarie, tra i preferiti dai giovani che si iscrivono a Rieti, attirati dalla possibilità di ottenere un titolo di studio che, nonostante le difficoltà del mercato del lavoro, dia loro una concreta opportunità di sbocco professionale nel breve/medio periodo.L’iscrizione alla prova dovrà essere effettuata a partire dal giorno 16 luglio 2019 ed inderogabilmente entro il 7 agosto 2019, la prova di ammissione si svolgerà il giorno 11 settembre 2019.Per i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie 2019/2020 la Sabina Universitas ricorda l’attivazione dei seguenti indirizzi:Laurea in InfermieristicaLaurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e RadioterapiaLaurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di LavoroLaurea in Tecniche di Laboratorio BiomedicoIl numero dei posti disponibili per ciascun corso/sede sarà definito dopo l’emanazione del decreto ministeriale di programmazione dei posti per l’anno accademico 2019/2020.La segreteria organizzativa, presso la Sede di Palazzo Dosi, in Piazza Vittorio Emanuele II, e le segreterie di Facoltà, presso la sede delle Aule Didattiche, in via A.M. Ricci 35/A, sono a disposizione per chiarimenti ed informazioni.Conferme di grande attrattiva anche per il “Sustainable Building Engineering Bachelors Degree” (Corso di Laurea in Ingegneria per l’Edilizia Sostenibile) della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università degli Studi di Roma "Sapienza”.Il Corso, che ha arricchito ed ampliato l’offerta formativa dell’università reatina, è la trasformazione in lingua inglese dell’esistente “Ingegneria per l’Edilizia Sostenibile”, già attivo a Rieti e nato per formare ingegneri in grado di operare sulla conservazione e il recupero di immobili come pure in nuovi interventi costruttivi all'insegna del minimo impatto ambientale attraverso l’acquisizione di un’elevata preparazione scientifica e tecnologica in grado di fornire la capacità di progettare, pianificare e gestire soluzioni tecniche per molteplici e complesse situazioni in un quadro di sviluppo sostenibile sia a livello di edificio sia a livello di trasformazione del territorio.Unico in Italia con questo titolo, il Corso intende valorizzare dal punto di vista didattico, a beneficio dei propri iscritti, l’esperienza maturata dai docenti universitari della Sapienza, che operano a Rieti da circa venti anni, nel coniugare l’impegno tecnico e scientifico nel campo dell’edilizia, con particolare sensibilità verso gli aspetti relativi alla sostenibilità, ambientale, sociale ed economica.Il Corso in lingua inglese, che si aggiunge al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e l'Edilizia Sostenibile, ha già registrato per l’anno accademico 2019/2020 più di 800 richieste di iscrizione a fronte dei 90 posti resi disponibili dal Bando di Concorso.A completare il corollario dell’offerta formativa del Polo Universitario di Rieti si conferma il Corso di Laurea in Scienze della Montagna, erogato dal DAFNE (Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali) dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo.Il corso, unico in Italia con tale denominazione, forma un laureato con capacità professionali di analisi, progettazione e gestione dei territori montani e delle loro risorse, con particolare riferimento alla realtà appenninica e mediterranea. A tal fine, amplia la formazione universitaria del tradizionale laureato in Scienze Agrarie e Forestali includendo la valorizzazione economica e la promozione turistica dell'ambiente montano. In particolare, il piano di studio punta a preparare un tecnico con un'articolata preparazione nel settore forestale, agrario, ambientale ed economico attraverso un percorso formativo mirato a favorire la crescita imprenditoriale nei territori montani.Tutte le informazioni sul sito: www.sabinauniversitas.org