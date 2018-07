di Samuele Annibaldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Buone notizie per gli agricoltori che hanno subito danni tra fine febbraio e inizio marzo per neve, gelo e temperature polari che avevano messo a dura prova le colture e in special modo le piante di ulivo. Dopo le domande presentate dagli agricoltori, la richiesta da molte componenti politiche del riconoscimento dello stato di calamità naturale, sono arrivate, nell’ordine, la mozione della consigliera regionale Chiara Colosimo, in cui l’esponente di FdI sollecitava il presidente della Giunta regionale a intervenire a...