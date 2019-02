IL PROGRAMMA

RIETI - L’associazione Trekking in Sabina presenta “Monte Pizzuto e la polenta alla brace". Una piacevole e sorprendente escursione che condurrà, chi lo vorrà, domenica prossima fino ai 1288 metri della vetta del Monte Pizzuto, la seconda cima più alta, dopo il Tancia per soli 4 metri, di tutti i monti Sabini. Il Monte Pizzuto è indubbiamente la montagna più panoramica in quanto, dalla sua sommità, si può ammirare un panorama mozzafiato.L'escursione partirà dal parcheggio della rinnovata struttura ricettiva "Tancia Hostel House" nel comune di Monte SanGiovanni, luogo che alla fine del Medioevo fu per molto tempo la sosta più importante lungo la via del Tancia, principale via di collegamento tra la valle Reatina e la Sabina Tiberina, frequentatissima dai mercanti, dai pastori che praticavano la transumanza, e anche dai briganti. Da qui si inizia il cammino su di una carrareccia panoramica fino ad arrivare all'inizio di una spettacolare e secolare faggeta. Dopo la prima salita e la successiva discesa, uscendo dalla faggeta, si arriva ai prati di Poggio Perugino dove verrà effettuata la sosta per il pranzo. Una squisita polenta cucinata alla brace con la legna del bosco, e condita con sugo di pomodoro, funghi porcini, olive taggiasche e pecorino. Terminato il pranzo si ripartirà verso la suggestiva cresta del monte Pizzuto. La vista da questo punto è spettacolare, si potrà osservare il Gran Sasso, il lago di Bracciano oltre il Monte Soratte, Roma ed il Mar Tirreno. Il ritrovo domenica mattina a Casperia, piazzale Oddo Valeriani alle 9 prima del trasferimento verso il luogo di partenza dell’escursione. Info e prenotazioni al numero 327.9308192 entro le ore 18 di sabato 23 febbraio.