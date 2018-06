di Samuele Annibaldi

RIETI - Firmata oggi pomeriggio la convenzione per il trasporto pubblico locale tra i comuni di Poggio Mirteto, Montopoli, Fara Sabina, Torrita Tiberina e Poggio Catino. Si tratta di una svolta epocale per quel che riguarda i collegamenti su gomma in Sabina col servizio che era già attivo su alcuni territori e che adesso amplia rete e chilometraggio sulle strade di un territorio vasto garantendo maggiore capillarità nell'ambito del trasporto pubblico. Migliorare i servizi significa migliorare la qualità della vita dei cittadini di un territorio, è stato ribadito a margine della firma della convenzione. Comune capofila del servizio è Poggio Mirteto.

