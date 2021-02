RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Per il weekend escursionistico doppia passeggiata con Sabina in Trekking dentro lo sprofondo del Revotano a Roccantica. Sarà un’occasione per visitare una delle doline carsiche dell’Appennino centrale, il Revotano, con possibilità di ammirarla dall’alto della sua cresta e di scendere per 150 metri nel suo interno, in cui, il particolare microclima, consente la crescita di alberi e muschio. L’escursione è oggi e domenica si replica per coloro i quali non riusciranno a partecipare. Immancabile, oltre l’escursione, il caratteristico pranzo invernale al seguito, con grigliata alla brace con la legna del bosco (salsicce e arrosticini, bruschette all’olio evo sabino, bruschette con pomodori e bruschette con mortadella, dolcetti artigianali di Casperia e vino rosso locale).

L’escursione (per informazioni e iscrizioni: Stefano, 327/9308192) partirà dal borgo medievale di Roccantica e ci si inoltrerà nel bosco di lecci, roverelle, corbezzoli, ginepri e querce, per poi discendere lungo l’alveo del torrente di Galantina dove si visiteranno i resti di un antico mulino ad acqua. Si risale poi la montagna fino a giungere all’affaccio sul vuoto della dolina. Dopodiché si prosegue fino a discendere nel suo abisso: per facilitare la discesa e la risalita nella dolina, verranno utilizzate delle corde con funzione di “corrimano”.

