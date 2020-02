© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Per la stagione di prosa, al teatro Flavio di, Glauco Mauri e Roberto Sturno sono i protagonisti de “I fratelli Karamazov” di Dostoevskij, per la regia di Matteo Tarascio. La rappresentazione va in scena oggi alle 17.30. Biglietti presso il botteghino del teatro., la stagione di teatro contemporaneo al teatro Potlach: oggi alle 17 è invece la volta della favola musicale con attori e pupazzi “Hansel e Gretel”, della Compagnia I Guardiani dell’Oca.Escursioni a cura di Sabina in Trekking. Oggi l’escursione è alla scoperta della Grotta Grande di Muro Pizzo, nel territorio di. Si andrà verso la montagna di Muro Pizzo, dove a quota 840 metri c’è l’ingresso di Grotta Grande, tra ambienti ricchi di stalattiti e stalagmiti, che si snodano in cunicoli sotterranei, conferendo alla cavità la tipicità di un labirinto. Previsto il pranzo. Ritrovo Calle 9.30 e poi trasferimento a Monteleone. Info e prenotazioni: 327/9308192.