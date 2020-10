RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Grande Jazz in Sabina con il Fara Music Festival Autumn edition. Un progetto ideato e prodotto dall’Associazione Fara Music, con la direzione artistica di Enrico Moccia, che presenta alcune delle più interessanti band tra le nuove generazioni del jazz italiano. A fare da cornice a questi eventi lo splendido borgo dell’abbazia di Farfa e la sala polivalente, nella quale si svolgono le esibizioni. Questa sera, I Bonora, un sestetto composto da giovani musicisti provenienti da Veneto, Toscana, Emilia Romagna e Marche. Il repertorio, composto interamente da composizioni originali, elegge la melodia elemento cardine della musica e la avvolge in un sound contemporaneo, ricco di timbri e senza forzature. L’inizio del concerto è fissato alle 21.30 presso la sala polivalente dell’abbazia di Farfa.

Contigliano omaggia Mattia Battistini, “Una voce nella storia”. Oggi e poi il prossimo weekend, visite guidate in quella che fu la dimora fino agli ultimi giorni della sua vita. Organizzato dal Comune di Contigliano con la Fondazione Varrone e la collaborazione del Fai di Rieti l’evento permetterà visite, alle stanze che furono abitate da Mattia Battistini e dalla consorte Dolores Figueroa y Solis. Viene illustrata la storia di Battistini, che portò il bel canto fino alla corte dello Zar di Russia. Nella mostra, allestita da Francesca Romana Pinzari, sono esposti costumi e oggetti di scena, appartenuti a Mattia Battistini. L’ultima stanza riserverà un incontro vero e proprio con il baritono, grazie all’attore Paolo Fosso che ne incarnerà il ruolo con alcune battute. Ci sarà anche la possibilità di cogliere le note musicali suonate dal vivo da alcuni allievi dell’Accademia Conservatorio di Musica di Santa Cecilia di Roma, sotto la direzione di Cinzia Damiani. Contigliano ospiterà anche una mostra privata allestita dal collezionista Claudio Aleandri con oggetti riferibili all’artista. L’omaggio a Mattia Battistini proseguirà a tavola grazie alla collaborazione con i ristoratori di Contigliano e Monte San Giovanni in un percorso del gusto alla scoperta dei piatti della tradizione.

Giornate del Fai d’Autunno a Rieti, con visite al vecchio ospedale nel fine settimana mentre il Fai della Sabina proporrà oggi iniziative a Poggio Mirteto e a Casperia. Nella specifico, a Casperia presso Santa Maria in Legarano, dove si potrà visitare il celebre affresco del Giudizio Universale, oggi custodito in un’abitazione privata e i giardini della villa, un luogo dove, grazie ai resti romani e medievali e alla cura del proprietario, sembra di collocarsi fuori dal tempo. A Poggio Mirteto, sempre oggi, visite alla chiesa di San Paolo che, da semplice cappella rurale, fu trasformata intorno all’anno mille in romitorio e poi fu ampliata nel XIII secolo fino ad assumere le attuali forme romanico-gotiche. La visita agli affreschi dei Torresani fino alle tracce pittoriche del movimento penitenziale dei Bianchi del 1399.

Grande fine settimana di teatro in Sabina grazie alla rassegna dell’Atcl “Piccoli comuni incontrano la cultura” che vedrà coinvolti 4 Comuni. Appuntamento oggi alle 18 al Palazzo della Comunità di Cittaducale con lo spettacolo teatrale “Garbatella” della compagnia Matutateatro, di e con Julia Borretti e Titta Ceccano, musiche in scena di Roberto Caetani. Musica di qualità a partire dal Jazz, oggi alle 18, nella sala del Convento a Poggio Nativo con l’Imperfect Trio, con Roberto Gatto, Pierpaolo Ranieri, Marcello Allulli. Gli spettacoli sono a ingresso gratuito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA