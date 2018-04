RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.



Si ride a Rieti, oggi, con il vernacolo di Alessio Angelucci e del Gruppo teatrale Sipario Rosso che presenta la prima assoluta dell’esilarante commedia in due atti in dialetto reatino «Se che muccu!». Appuntamento alle 17 con replica alle 21 al teatro Flavio Vespasiano. Biglietti al costo di 10 euro disponibili presso il botteghino del teatro. Da Rieti alla Sabina con il teatro sempre protagonista. A Fara Sabina, per la stagione di teatro contemporaneo, questa sera alle 21, presso il teatro Potlach, lo spettacolo «La chiave dell’ascensore», di Florian Metateatro - Accademia degli Artefatti. Si tratta di una storia drammatica di una donna tenuta sotto sequestro dal proprio marito che, con l’aiuto di un medico compiacente, infierisce su di lei. Nel teatro, luogo dell’incontro per eccellenza, essendo fondato sul rapporto diretto tra attori e pubblico, l’autrice trova il mezzo ideale per esprimere il suo messaggio: la speranza è nella parola, nella comunicazione con gli altri. Domenica, per la stagione teatro ragazzi, torna un classico del Potlach, «Direttori d’Orchestra», con la strana coppia di musicisti che provano «Le quattro stagioni» di Vivaldi ma, nel frattempo, litigano, fanno a pugni, si riconciliano, si fanno scherzi a vicenda, ma condividono anche la fame e l’ultimo biscotto.



A Casperia, presso il teatro Comunale Ignazio Gennari, oggi alle 16 «Aspra tra seicento e settecento - una conferenza a due voci»: uno spaccato della vita di Aspra tra Seicento e Settecento è quanto emergerà dalla conferenza che il Comune di Casperia e il Centro Studi Sabini (istituzione della Comunità montana sabina) hanno organizzato e nel quale verranno presentate due ricerche, commissionate dal Centro e pubblicate negli «Annali» dell’Archivio di Stato di Rieti. La prima, condotta da Lorenzo Capanna, riguardante l’ospedale di Aspra nella seconda metà del XVIII secolo e analizza, attraverso gli atti amministrativi e le ricette degli speziali, la vita sanitaria, le malattie e i rimedi medici in un piccolo borgo sabino dell’epoca; l’altra, realizzata da Elena Onori (direttrice del Museo territoriale dell’Agro Foronovano) è incentrata sulla costruzione della chiesa della Santissima Annunziata e la presenza del Sassoferrato ad Aspra nel XVII secolo. Raffaello Masci, direttore del Centro Studi Sabini, farà da moderatore. In serata alle 21, il Coro Zenzerei diretto la Laure Gilbert terrà un concerto con i Canti dal Mondo.



Riprende la rassegna «Luci su un palcoscenico di montagna», a Leonessa, in collaborazione, tra gli altri, con Jobel teatro, Comune e Pro loco. Domenica, alle 17.30, al cinema Iris, va in scena «Wasterland - La terra dei rifiuti», teatro per i ragazzi. Uno spettacolo incentrato sui temi ambientali d’attualità, con un messaggio, semplice, sul rispetto dell’ambiente, rivolto soprattutto ai più giovani.



Prima assoluta, domenica alle 21, al teatro Flavio Vespasiano di Rieti, della «Messe solennelle en l’honneur de Sainte Cécile», in Sol Maggiore, per Soli Coro e Orchestra. La manifestazione vuole celebrare i duecento anni dalla nascita del compositore Charles Gounod. Ad esibirsi saranno: Coro Ernico di Alatri, Chorus Fractae Ebe Igi di Umbertide, Coro Città di Piero e Corale Domenico Stella di Sansepolcro, Coro Maratona Corale di Anghiari ed Ensemble San Francesco della Valle Santa di Rieti, Lucia Casagrande Raffi (soprano), Federico Savini (tenore), Daniel Queiroz Bastos (basso), accompagnati dall’Orchestra Sinfonica Valle Santa. La direzione è affidata al maestro Danilo Santilli. Charles Gounod, per gli amanti di musica sacra e non solo, è forse il compositore che attraverso le sue opere ha saputo meglio di tutti trasmettere la sua profonda devozione guidata dalla sua lunga meditazione sacerdotale. Se i più lo ricordano per «L’Ave Maria», è nella «Messe Solennelle» che Gounod trova il suo apice artistico. I biglietti, al prezzo di 10 euro (8 euro il ridotto), sono disponibili in prevendita: online sul sito http://srvticket.artacom.it/biglietteria/pub/buyseats/scegliSettorePub.do?idEvento=17024 e presso Caffè Cleri, La Mattera, La Fabbrica del Cioccolato e Studio Evento. Saranno inoltre disponibili oggi dalle 10 alle 13, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 al botteghino del teatro.



Al via l’undicesima edizione di «Primavera in Musica», rassegna concertistica organizzata dall’Associazione culturale di promozione sociale Musikologiamo. Quest’anno il programma di concerti parte questa sera alle 21 al teatro Comunale Sant’Agostino di Antrodoco con il Musì trio di Maria Rosaria De Rossi (soprano), Sandro Sacco (flauto traverso) e Paolo Paniconi (pianoforte), che propone un concerto di musica da camera. Ingresso gratuito.

Sabato 7 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 03:02



© RIPRODUZIONE RISERVATA