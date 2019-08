Rieti, in Sabina percorsi di teatro notturni

SPETTACOLI

EVENTI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Arrivano in Sabina “I notturni della Città”, un serie di percorsi e perfomance teatrali per raccontare storie e suggestioni, nelle location naturali dove i fatti narrati sono avvenuti. Per realizzare tutto ciò si sono aperte le iscrizioni per il Bando di Selezione per Residenza Artistica “I notturni della Città”. Progetto ideato da Andrea Maurizi, che si prefigge di realizzare percorsi teatrali notturni e raccontare alcune storie della città, nei luoghi dove sono accadute. Coinvolti i Comuni di Poggio Mirteto, Montopoli e Salisano.Gli spettacoli avverranno nelle strade, percorrendole di notte, in auto, a piedi, in bicicletta, o in altro modo si ritenga utile. Ogni narratore sceglierà alcune storie della propria città o che verranno ispirate dal luogo della Residenza da poter raccontare in un viaggio spettacolo notturno, da fare in macchina o con altri mezzi, in piccoli gruppi. Verranno privilegiate storie di uomini e donne del ‘900 che hanno combattuto contro un potere più grande di loro: storie di resistenza, di terrorismo, storie di poeti che hanno abitato le nostre città.Promosso da Mibac, Regione Lazio per la Cultura e i Comuni di Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto e Salisano, all’interno del più vasto progetto della Residenza Multidisciplinare della Bassa Sabina TerrArte 2019 a cura del Teatro delle Condizioni Avverse, il progetto I Notturni della città, richiede all’artista selezionato la disponibilità di presenza in sede di Residenza per 15 giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 5 e il 23 Ottobre 2019. Il termine di presentazione del bando di selezione per la residenza Artistica è fissato al 10 agosto. Le selezioni sono aperte a tutti i cittadini e cittadine italiane, comunitari ed extracomunitari.Le storie da narrare saranno proposte dai candidati e dovranno essere storie avvenute nella loro città di provenienza. Ai selezionati verrà offerto: un periodo di 15 giorni consecutivi presso una delle sedi della Residenza nei Comuni della Bassa Sabina (Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto, Salisano), per realizzare un proprio monologo con la supervisione e il tutoraggio artistico di Andrea Maurizi.Ulteriori informazioni, il bando completo ed i moduli da inviare, si possono consultare al seguente link:http://www.condizioniavverse.org/bando-di-selezione-per-residenza-artistica-i-notturni-della-citta/