RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Gli spettacoli teatrali animano il weekend con la rassegna “Sentieri Interrotti”, kermesse artistica itinerante diretta da Massimo Wertmüller e che coinvolge otto Comuni del reatino. Dopo le esperienze nell’area archeologica di Trebula Mutuesca, oggi la rassegna si trasferisce acon “La vita è n’affacciata de fenestra”, spettacolo di teatro, danza e musica realizzato dal Teatro delle Condizioni Avverse di e con Lidia Di Girolamo, Laura Desideri e Federica De Francesco, con la partecipazione di Arturo Galli. Lo spettacolo si terrà a piazza Roma alle 19, l’orario più vicino possibile al tramonto, a cui lo spettacolo è dedicato. Nel rispetto delle regole di è importante prenotare i posti, che sono limitati per il distanziamento, scrivendo all’indirizzo sentieri.interrotti@gmail.com., l’Associazione culturale La Fenice di Leonessa, in collaborazione con i bar aderenti del luogo, ha organizzato la quarta edizione di “#Aperipink”, aperitivo di beneficenza a favore del “Progetto Alessandra”, promosso dall’Associazione onlus Alcli “Giorgio e Silvia” di Rieti. Ordinando un “#aperipink” al costo di 5 euro, fino al 31 agosto, la metà di ogni consumazione andrà a sostenere il “Progetto Alessandra” per la distribuzione gratuita di parrucche alle donne sottoposte a chemioterapia. ad avere aderito sono: bar Il Cappuccino (viale Francesco Crispi), bar Palla (piazza VII Aprile), birreria Der Lowe (piazza VII Aprile), bar pasticceria Battilocchi (corso San Giuseppe), bar ristorante Edelweiss (viale Aldo Moro).In Sabina tornano i trekking acquatici dell’associazione Sabina in Trekking, che accompagnerà gli escursionisti presso il fiume Farfa. Oggi il trekking acquatico è previsto nelle, sito che si fregia del titolo di “monumento naturale del Lazio”. Ci sarà la possibilità di effettuare la panoramica ferratina e poi il pranzo estivo per tutti i partecipanti. Info e prenotazioni: 327/9308192 (Stefano).