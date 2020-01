© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Il “Passo umile e lieto” propone l’ultimo appuntamento della rassegna legata alle tematiche francescane e al territorio sabino, in un viaggio sonoro nei luoghi di San Francesco nel Reatino: oggi alle 18, al Santuario di Fonte Colombo, a, l’Ensemble La Pellegrina in “La Follia”, repertorio di canti e danze tra il Medioevo e il Barocco, con originali strumenti d’epoca ed echi della tradizione sefardita.Il teatro raddoppia gli appuntamenti a, oggi, al San Michele Arcangelo con due spettacoli: il primo alle 18 e il secondo alle 21 con l’esilarante “Un letto per quattro”, con Raimondo Todaro. Un doppio appuntamento per ovviare alle richieste pervenute per assistere alla commedia in due atti scritta da Tonino Tosto per la regia di Sebastiano Rizzo. Un cast artistico con Raimondo Todaro, presente da 13 anni in “Ballando con Le Stelle”, Gigi Miseferi per 20 anni al “Bagaglino” in tv, Alice Sabatini, Miss Italia 2015 che fa il suo debutto in teatro. Quindi l’attrice di cinema e teatro Titti Cerrone e Marina Vitolo, attrice teatrale e cabarettista in Zelig. I protagonisti daranno vita a uno spettacolo tra relazioni e intrecci amorosi, equivoci e menzogne che, tra dialoghi brillanti e un turbinio di situazioni goffe e imbarazzanti, garantiscono comicità, in una commedia esilarante, con un finale che farà riflettere sui valori veri della vita. Per le prenotazioni, ci si può rivolgere ai direttori artistici della stagione teatrale, Aldo Lops e Silvia Lastilla, al 3395318478 o al 3896793095., atto conclusivo oggi della manifestazione “Un Natale insieme nel borgo”, organizzata dal Comune in collaborazione con il Centro Metaculturale di Forano e la Pro loco di Salisano. La manifestazione si chiude con la premiazione del presepe più bello. A, fino a oggi, “Come in uno specchio”, una mostra di sculture lignee realizzate seguendo ciò che l’autore, Luciano Minestrella, ha percepito nel ritrovamento di un reperto ligneo.Il teatro Flavio Vespasiano ditorna a ospitare la commedia in dialetto: il Gruppo Sipario Rosso porta in scena la commedia “Se te pijo...te còrgo”, una novità assoluta per la regia di Alessio Angelucci. Il titolo non ha bisogno di “traduzione” in italiano e riassume la trama della commedia, che vede sul palco lo stesso Alessio Angelucci, Cristina Ciogli, Massimo Serva, Giovanni Santori, Martina Ricciutelli, Cinzia Pezzotti, Gilberto Eleuteri, Andrea Pitoni, Mirko Petrangeli, Giuseppina Grifoni, Luca Santori, Melania Angelucci, MariaSole Angelucci, Sofia Volpini, Manuel Cirillo, Federica Falsini, Lorenzo Lelli, Lorenzo Linguari. Le rappresentazioni sono in programma oggi alle 17 e alle 21. I biglietti sono in vendita presso il botteghino del teatro Flavio in via Garibaldi, aperti al pubblico dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 (prenotazioni telefoniche allo 0746/271335 e al 347/6758199). Come spesso avviene per un genere, quello della commedia dialettale che non conosce certo crisi a Rieti, non è difficile prevedere il tutto esaurito.