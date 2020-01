© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Feste per Sant’Antonio abate in ogni angolo della provincia nel fine settimana. Nella Sabina rurale la festa di Sant’Antonio abate è sempre stata una delle ricorrenze tra le più sentite nelle comunità contadine e non solo: la tradizione della benedizione, le usanze di un tempo rivivono in questa prima parte dell’anno. La ricorrenza è caduta venerdì 17, ma in alcuni paesi si preferisce celebrarla oggi. Tra preparazione e festa vera e propria c’è anche chi estende a più giorni l’evento come, dove il momento clou è questa mattina, con la banda e le majorettes ad accompagnare la processione prima delle benedizioni dei mezzi agricoli e degli animali. A, oggi pomeriggio, la processione la benedizione e la distribuzione di ciambelle e tortoli prima dello spettacolo pirotecnico. Ala festa è oggi, come a, dove è prevista nel tardo pomeriggio anche l’estrazione di una lotteria. Festa in località, oggi pomeriggio, a. Aalle 10 di oggi, parte la passerella degli animali verso piazza VII Aprile, per la benedizione e, a seguire, una sorpresa gastronomica. A, la festa di Sant’Antonio abate organizzata dalla Confraternita di Sant’Antonio, associazione nata nell’800, vuol dire tradizione e, oggi, si rinnova nella sfilata delle stanghe. I festeggiamenti in onore di Sant’Antonio abate si svolgono oggi a Poggio Catino. Così come a Fara in Sabina e nelle sue. Un cliché molto simile quasi ovunque: processioni col santo accompagnate dalle bande musicali, la benedizione di animali e mezzi agricoli e poi la distribuzione di ciambelle e rinfreschi.La manifestazione dei “Cavalli infiocchettati” avrà il suo clou anel prossimo fine settimana, fino alla tradizionale sfilata di domenica 26 gennaio. Ma le iniziative partono già nel corso della prossima settimana. Tra queste, martedì 21 gennaio, in collaborazione con la Cascina Boalecchia, giornata per tutti i piccoli diversamente abili. Dalle 10 alle 18, i bambini potranno curare e trascorrere una giornata con i cavalli.Danza contemporanea al teatro Flavio Vespasiano di, promossa da Comune di Rieti e Atcl. Oggi alle 18 va in scena “Vivaldi variations”, progetto di coproduzione internazionale in collaborazione e produzione tra Spellbound Contemporary Ballet, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Orchestre de Chambre de Luxembourg con il contributo del Mibact. In omaggio al violinista e compositore barocco Antonio Vivaldi, i due coreografi, il lussemburghese Jean-Guillaume Weis e l’italiano Mauro Astolfi, si immergeranno nell’opera e nella vita del musicista per metterne in scena i rispettivi pensieri ed emozioni, nonché i diversi approcci artistici. “Vivaldi Variations” è una serata in due parti, eseguita da una sola compagnia di danza, Spellbound Contemporary Ballet. Lo spettacolo sarà preceduto (alle 17) dall’incontro “Vivaldi: Musica e Danza” a cura di Gianfranco Formichetti. Le coreografie sono di Mauro Astolfi. Biglietti in promozione per le scuole di danza e per gli abbonati alla stagione di prosa. I tagliandi sono in vendita, oltre che sul circuito ticketone, al botteghino del teatro, oggi, aperto al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18.