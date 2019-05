LO SPETTACOLO

LA PROTAGONISTA

RIETI - E’ partita a Poggio Mirteto la prima Residenza Artistica del progetto TerrArte 2019. Si tratta di una iniziativa che vede impegnata una artista nella preparazione di uno spettacolo teatrale, ospite in Sala Farnese, che poi mostrerà al pubblico. L’artista al centro dell’attività è Valeria Pediglieri che, dopo una prima fase di preparazione che ha visto coinvolte anche le scuole medie di Montopoli di Sabina, metterà a punto lo spettacolo che “restituirà” al territorio.“Viaggio al Centro della Luna” è il titolo della performance di teatro di strada che andrà in scena il 16 maggio prossimo nella piazza di Montopoli. Protagonista la Luna, a cinquant’anni dalla data in cui il primo uomo ha posato il piede sulla superficie del satellite. Un viaggio fantastico che mette in scena creature lunari immaginarie costruite nella fase preparatoria della Residenza, che vivrà anche di momenti intensi attraverso scene con il fuoco, che va considerato l’altro grande protagonista della performance.Danzatrice e attrice siciliana, Valeria Pediglieri da qualche tempo si è trasferita in Sabina restandone incantata per il territorio e per la facilità con cui si instaurano relazioni importanti, come ha spesso dichiarato, ma anche perché è una scoperta continua per chi viene da fuori.Le Residenze artistiche stanno dando un notevole apporto al territorio, in termini di proposta e di attenzione a nuove forme d’arte. Elisa Maurizi, presidente del Teatro delle Condizioni Avverse, che organizza le residenze di TerrArte, con il contributo del Mibac della Regione Lazio e con la collaborazione dei Comuni di Montopoli di Sabina, di Poggio Mirteto e di Salisano, ha spiegato che la Residenza Multidisciplinare della Bassa Sabina -TerrArte rientra in un progetto più ampio, denominato “Artisti nei territori” e vedrà lo svolgimento, durante l’anno, di altre tre residenze nel territorio sabino.