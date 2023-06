Al via le iscrizioni per la “Sabina Summer School”, dedicata ai giovani dai 18 ai 35 anni

RIETI – Prendono il via le iscrizioni per la “Sabina Summer School”, la scuola di formazione politica e sociale organizzata dall’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Sabina Poggio Mirteto.

La scuola, aperta a tutti i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 35 anni, si terrà dal pomeriggio di venerdì 15 settembre al pranzo di domenica 17 settembre 2023 presso le Suore Brigidine dell’Abbazia di Farfa. Per l’ospitalità è richiesto un contributo individuale di € 50.

L’attenzione sarà focalizzata sui capisaldi della Dottrina Sociale della Chiesa e a guidare i giovani in questa delicata materia, così utile nel panorama sociale e politico di oggi, sarà lo staff di “Immischiati” guidato da Gigi De Palo, che, attraverso dibattiti e laboratori didattici, coinvolgeranno i ragazzi e le ragazze su temi di estrema attualità.

«Dopo due anni di corso di formazione all’Impegno politico e sociale», ha commentato Giorgio Scarinci, il direttore dell’Ufficio Diocesano di Pastorale sociale e del lavoro, «questa Summer School rappresenta per noi un importante punto di arrivo e insieme un sicuro punto di partenza per un futuro migliore per tutto il territorio Sabino.

Abbiamo scelto di rivolgerci ai giovani sia perché durante tutto l’anno abbiamo collaborato in maniera proficua con gli Istituti Superiori di Monterotondo, nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, sia perché è proprio a partire dai giovani che si potrà risolvere uno dei problemi specifici delle realtà politiche locali, trovare cioè persone formate e competenti per rivestire incarichi a livello sociale e politico».

I posti per partecipare alla Summer School sono limitati e per accedere, dopo aver compilato il form online (accessibile dal link https://forms.gle/mgT9PEt22aaDcy1F6 o dal QR Code presente sulla locandina), sarà necessario superare un colloquio motivazionale con l’equipe dell’Ufficio Diocesano.