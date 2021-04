3 Aprile 2021

RIETI - “Arte in Sala” a Montopoli di Sabina. Un’idea nata dall’impulso delle attività di ristorazione - fondatrici del progetto “Montopoli che gusto” - che, insieme al mondo del teatro, hanno subito in questo periodo enormi difficoltà dovute alle restrizioni. Tutti i ristoratori, con l’amministrazione comunale e il Teatro delle Condizioni Avverse, hanno deciso di creare un palcoscenico virtuale, registrando dei video all’interno delle attività chiuse, e dare spazio e voce a performance artistiche, che sono poi state pubblicate sulle pagine social delle varie attività. «È stato un modo per celebrare, il 27 marzo, la Giornata mondiale del Teatro - spiegano i promotori dell’iniziativa - e restiamo nella speranza di tornare presto a mangiare nei ristoranti e goderci spettacoli teatrali dal vivo». Ecco i protagonisti della particolare iniziativa di “Arte in Sala”: gli artisti Alessio Dantignana (coordinatore della sezione artistica), Valeria Pediglieri, Daniele Spadaro, Nicola Macchiarlo, Andrea Perotti e poi il Teatro delle Condizioni Avverse, con direzione artistica di Elisa Maurizi, Alberto Petrignani e Manuel Palma per le riprese e il montaggio. Infine i ristoratori dell’agriturismo Le Murene, trattoria Da Viola, La Taverna dei Corsari, ristorante I Granari, agriturismo La Zebra, 747 Music Bistrot, ristorante Casale del Farfa. «Ringraziamo il sindaco di Montopoli, Andrea Fiori, con tutta l’amministrazione comunale per il supporto - affermano gli organizzatori. - Abbiamo deciso di realizzare all’interno dei nostri locali performance che siano il simbolo di forza e volontà. Un teatro, come un ristorante, sono luoghi in cui ci si riunisce e si decide di passare una bella serata in compagnia e entrambi danno la possibilità di poter fare esperienze uniche, che siano artistiche o culinarie. Creare questi “palcoscenici virtuali” ci ha emozionato: insieme abbiamo riso, pianto e ci siamo sentiti vivi».

Partito il progetto di lettura ad alta voce online (via zoom) “Parole gentili: sessioni di lettura ad alta voce”, di Colora L’Arcobaleno OdV. «Gratuitamente, i nostri volontari - spiega il presidente Silvia Vari - leggono una volta alla settimana a voce alta un libro a persone che non possono fruire del piacere della lettura per diversi motivi. Il progetto è destinato, per ora, agli anziani delle Rsa: abbiamo iniziato con 4 ospiti della Rsa di Concerviano». Un’iniziativa dedicata alla memoria della giovane Livia Lestini (foto), scomparsa il 15 settembre 2020. «Chiunque fosse interessato all’ascolto o per segnalare la necessità per altri - conclude Vari - può scriverci a coloralarcobaleno@gmail.com o chiamarci al 347/8433189».