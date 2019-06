IL PROGETTO

RIETI - La promozione di un territorio come la Bassa Sabina passa per le Scuole, dai ragazzi e dalle nuove idee. La felice intuizione che ha portato alla elaborazione di un progetto risultato poi vincitore presso il Miur, verrà presentato al pubblico venerdì 7 giugno alle 11.30, presso la Biblioteca comunale di Poggio Mirteto. Per l’occasione si alzerà il sipario sui lavori realizzati dalla IV classe del Liceo Scienze Applicate e dalla IV classe del Liceo Linguistico che fanno capo all’Istituto di Istruzione Superiore “Gregorio da Catino” presieduto dalla dirigente, professoressa Maria Rita De Santis.I lavori realizzati dalle due realtà scolastiche rientrano nell’ambito del progetto PON (Programma Operativo Nazionale) 2014-2020 finanziato dai Fondi Strutturali Europei - Iride "potenziamento all'educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico". Aprirà i lavori di presentazione di questo importante progetto proprio la dirigente scolastica per poi passare alla presentazione dei lavori , una App già scaricabile sui dispositivi elettronici, un Qr code e una mappa a strappo che sarà reperibile nei bar, locali e attività commerciali sulla quale ci saranno info su trasporti, peculiarità territoriali, indicazioni e le informazioni su Poggio Mirteto e i 23 Comuni limitrofi. I docenti che hanno collaborato coi ragazzi e referenti del progetto sono i professori Giampiero Petracchini, Maria Rosaria De Blasio e Massimo Scialpi. “In qualità di assessore alla cultura e pubblica istruzione del Comune mirtense – spiega Cristina Rinaldi- ho seguito il progetto sin dall'inizio. I ragazzi coi loro docenti hanno lavorato nei locali della nostra Biblioteca nel palazzo ex Pretura realizzando un lavoro eccellente. Quanto realizzato è l’esempio tangibile di come questi progetti siano importanti e fondamentali per la promozione del nostro territorio”.