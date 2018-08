RIETI - Gli appuntamenti di oggi, venerdì 17 agosto, in tutto il Reatino.



A Borgo Velino alle 21.30 la finalissima del Tressette animato alla presenza del «brigante Pezzola». Poi lo spettacolo del gruppo degli sbandieratori e musici del paese.



Per la festa di San Rocco a Canneto Sabino, stand gastronomico e fiera e, stasera, il concorso Miss Sposa. Oggi dalle 18.30, a Scandriglia, la sagra delle sagne scandrigliesi: degustazioni e serate musicali danzanti, con le Orchestre spettacolo Quelli che...con allegria e Colorado Band. «Panorama e Gusto», dalle 18 di oggi, a Girgenti, itinerario gastronomico e musica dal vivo. A Varco Sabino, questa sera, sagra della bracioletta di pecora, allietata dall’Orchestra Tonino e Lorenzo Serva. Questa sera a Castel di Tora, i migliori piatti della tradizione sabina in «Mangiando sotto le stelle». A Poggio Catino, stasera, la sagra della panzanella e la musica della Band Liscio e Gasato.

A Borbona questa sera c’è la polentata. A Leonessa questa sera le cover di Claudio Baglioni con gli Strada facendo. A Collalto Sabino, stasera, danze popolari. A Poggio Nativo, stasera, proiezione cinematografica. A Toffia fino a domani, «Riviviamo il centro storico». A Castel San Pietro, stasera, la sagra dei maccheroni a fezze e la musica di Marco Graziosi. A Orvinio, stasera, penne all’arrabbiata, arrosticini e musica live.



Iniziative di Pro Loco di Terminillo e Consorzio Terminillo in rete presso il palco a piazzale Zamboni. Questa sera spazio a Terminillo Circus.



Prende il via oggi la quinta edizione del Labro Festival: si comincia questa sera, con il balletto del «Lago dei Cigni», dove sarà protagonista la compagnia di Raffaele Paganini e Luigi Martelletta.



Oggi, per la festa patronale di San Vincenzo Ferreri, Illica ospita la II edizione della sagra della pecora, organizzata dall’Associazione Illica onlus con l’aiuto del Dipartimento solidarietà ed Emergenza della Federazione italiana cuochi. Il menù sarà a base di pecora e prodotti derivati. L’evento, oggi, mira alla raccolta fondi per la ricostruzione di un centro comunitario. Messa alle 11, pranzo dalle 12.30, cucinato da otto chef della Federazione italiana Cuochi di tutta Italia. Durante la sagra un gruppo musicale allieterà i presenti con musica e danze popolari.



Feste agostane a Forano. Spettacolo comico stasera delle «Pere Cotogne».

Sagra dei fagioli con le cotiche oggi dalle 19.30 a Offeio.



A Posticciola di Rocca Sinibalda, oggi, (dalle 22), le atmosfere del Decamerone ne Il Castello dei destini inventati.

