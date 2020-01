© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.È una delle sagre più antiche della provincia quella della bruschetta di, giunta all’edizione numero 58. E con la bruschetta, oggi e domenica, Casaprota celebra il suo olio. Tra degustazioni, spettacoli folkloristici, mostre, musica dal vivo e visite guidate, il paese vive “la festa più festa dell’anno”, tra olio della Sabina sul pane abbrustolito, ma non solo: oggi, infatti, olio insieme a salsicce e spaghetti all’amatriciana preparati dalla Pro loco di Amatrice. Domenica sarà la volta di zuppa di farro e tartufo, fregnacce alla sabinese e pizze fritte. Oggi, inoltre, gli spettacoli musicali del cantautore Armando Schicchitano, della band The Scramge e di Alex and the Rockets. In serata, il gruppo folkloristico oristanese Sant’Ignazio di Laconi. Domenica, sfilate del gruppo folkloristico sardo e le esibizioni delle bande musicali Attilio Verdirosi di Longone Sabino e La Botte di Guidonia. E, ancora, gli spettacoli di violoncello di Alessia Marcato, la musica rock dei Taprobana e il concerto della Colorado Band. Infine la mostra mercato del prodotto tipico.“Winter is our game”: è il motto del 4Matic tour Mercedes-Benz che torna nelle più esclusive località sciistiche italiane. Per il centro Italia l’appuntamento con la snow drive experience, targata Rossi Mercedes-Benz, è per oggi e domenica al monte, dove si potranno effettuare test drive in alta quota su ghiaccio o neve e scoprire, così, le capacità della trazione integrale 4Matic. Il tutto sarà arricchito da dj set, nel corso delle due giornate.Geppy Gleijeses e Lorenzo Gleijeses sono i protagonisti del testo di Peter Shaffer “Amadeus”, per la regia di Andrei Konchalovsky. “Amadeus” va in scena al teatro Flavio Vespasiano diquesta sera alle 21 e domenica alle 17.30, per la stagione di prosa in collaborazione tra Comune e Atcl. I biglietti sono in vendita oggi (10-13 e 16-21) e domenica (10-13 e 15-17.30) al botteghino del teatro. “Amadeus”, ambientato a fine ‘700, è il dramma che racconta il presunto tentativo, senza fondamento storico, del compositore italiano Antonio Salieri di distruggere la reputazione dell’odiato avversario Wolfgang Amadeus Mozart.Questa sera alle 21 a, al teatro San Michele Arcangelo, per la stagione Compagnia Niente fischi...si recita, lo spettacolo “Tre volte Eduardo”, tre atti unici di Eduardo De Filippo rivisitati e adattati dal regista e attore Aldo Lops. I tre atti sono tratti da “Pericolosamente”, “L’Amicizia” e “I morti non fanno paura”, scritti da Eduardo De Filippo. Info e prenotazioni: 339/5318478 o 389/6793095. A, oggi alle 18, alla Casa della cultura, la conferenza su “Ricerca, sviluppo e innovazione di piante aromatiche e officinali” di Rino Ragno.Per la Giornata della Memoria a, domenica alle 18, alla biblioteca comunale Peppino Impastato, va in scena “Occhi”, di Gianni Guardigli, anche in scena. Elisabetta De Palo interpreta due monologhi legati da un filo tematico e temporale. Con lei, la musica a cura di Carla Tutino. Sempre per la Giornata della Memoria, lunedì alle 16, l’Archivio di Stato diospiterà la presentazione del libro “Il processo Kappler nelle carte dell’Archivio di Stato di Rieti”, scritto da Daniele Scopigno.Rinvio al 2 febbraio, a, causa probabile maltempo, per la sfilata dei Cavalli Infiocchettati (originariamente prevista per domani) e del battesimo della sella (previsto originariamente per oggi).