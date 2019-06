© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.Gran finale aper la XIV edizione della Settimana musicale Mirtense organizzata dagli Amici del Museo. Oggi alle 10 apre in Sala Farnese la fiera degli strumenti musicali a fiato (aperta anche domenica). Sempre in Sala Farnese, alle 16, la presentazione del libro «Amari Accordi», con l’autore Marcello Rosa. In Cattedrale alle 21, il «The best of the Sacred Concert» di Duke Ellington. Il concerto è collaborazione tra la Filarmonica Sabina Foronovana, il Lucio Perotti Trio e il Coro del Dipartimento Jazz del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. Voce solista Lucia Filaci, direttore del coro Carla Marcotulli, direttore della Big Band, Marco Tiso. Domenica alle 12, sul sagrato della chiesa San Giovanni, «Matinée» della Banda comunale nazionale Garibaldina di Poggio Mirteto, diretta da Claudio Gamberoni.Stasera alle 21, al teatro San Michele Arcangelo di, in scena Paolo Triestino nello spettacolo di Gianni Clementi «Eppur mi son scordato di te», tra divertimento, riflessione e commozione. Info e prenotazioni al 389/6793095 e 339/5318478. Domenica alle 18.30, al teatro Ignazio Gennari di, «La storia cantata de La Nave», storia di mare, viaggio, coraggio e speranza, vita e morte, falso amore o vero amore: sono i motivi conduttori dello spettacolo, che contiene al suo interno altre storie cantate più brevi, canzoni narrative, brani musicali sul tema delle migrazioni di genti. Sul palco Daniele Mutino.Adsi festeggia Maria Santissima delle Grotte: domenica lo spettacolo musicale con l’Orchestraccia, alle 21.30 in piazza IV Novembre. L’Orchestraccia, gruppo itinerante folk-rock romano, si compone in modo creativo e disordinato di attori, cantautori, musicisti, performers: Marco Conidi (cantautore, attore), Edoardo Pesce (attore), Luca Angeletti (attore e sceneggiatore), Giorgio Caputo (attore, regista, sceneggiatore), Maurizio Filardo (musicista e produttore discografico) e tanti altri si aggiungono, artisti e musicisti, come Gianfranco Mauto, Daniele Natrella, Matteo Pezzolet, Salvatore Romano. Due giornate dedicate alle rose, oggi e domenica ain «Passeggiando tra le rose»: composizioni floreali, racconti e il premio fotografico «Le Rose in Sabina», dedicato a Valentino Griscioli. Fino a domenica, a, la Sagra del prugnolo e dell’asparago selvatico: degustazioni e serate all’insegna della musica in uno degli appuntamenti culinari più noti in Sabina. Oggi alle 18 a, nella Libreria Moderna, presentazione del libro di Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni «Nella Setta». Dialogano con gli autori i giornalisti Alessandra Lancia e Antonio Pitoni.In corso fino a domenica 2 giugno, a, la settima edizione di «For-Maggio», tra spettacoli musicali, area food e show cooking. Cuore della manifestazione, la centrale piazza Vittorio Emanuele II. Oggi Stand aperti sull’intera piazza a partire dalle 10 di oggi, insieme alla mostra di auto storiche e, alle 11, il secondo show cooking della tre giorni reatina, seguito mezz’ora più tardi dalla lezione di taglio del prosciutto e quella sulla conservazione dei latticino e derivati. Nel pomeriggio, alle 17, focus sulla preparazione della cagliata e, alle 18.30, lo show cooking «Chef School la Corte». La serata musicale, alle 21, vede protagonista la Groove up live band. Domenica, stand dalle 10 seguiti alle 11 dal terzo show cooking «Fic». Nel pomeriggio, alle 16, spazio alla lezione di pasticceria con la preparazione dei cannoli siciliani. Alle 18 è in programma la consegna dei riconoscimenti per il Premio Umbilicus Italiae e, contemporaneamente, un nuovo show cooking Fic. L’appuntamento sarà poi rinnovato per la chiusura, dalle 21. Alle 19, invece, sarà la volta della lezione sull’abbinamento tra birra e formaggi. In aggiunta al programma, una serie di iniziative rivolte ai più piccoli.Oggi alle 18, nella Sala del Gusto all’Area Food di, incontro con Gian Luca Gasca. E’ il terzo evento di «Montagne in Movimento» del Cai Amatrice, con il patrocinio del Comune di Amatrice, la collaborazione dell’Istituzione formativa professionale dell’Alberghiero di Amatrice e il sostegno di Montura. L’ingresso è libero. L’incontro con il giovane scrittore e instancabile camminatore è mirato soprattutto a far conoscere con occhi diversi la dorsale appenninica e le montagne della Laga attorno ad Amatrice.Una domenica tra storia, cultura e natura. E’ la sintesi della «Giornata sulla via di Francesco», manifestazione del 2 giugno organizzata dal circolo culturale Turris Celiae e i Cammini dell’arte, in collaborazione col Comitato parrocchiale di Poggio San Lorenzo e l’associazione Perfetta Letizia di Frate Leone. La via di Francesco è un percorso di oltre 100 chilometri nel Lazio e, domenica, verrà proposta una passeggiata nel tratto compreso tra, con le due amministrazioni comunali che hanno patrocinato l’evento. Il raduno è previsto alle 9.30 nel centro di Torricella e, da lì, si partirà seguendo la via di Francesco in direzione di Poggio San Lorenzo. Alle 11 è prevista una sosta ai Colli, con un rinfresco offerto da BioOrticello, realtà di commercio on-line nata a Poggio San Lorenzo che propone la vendita di prodotti di piccoli agricoltori locali. Alle 13 arrivo a Poggio San Lorenzo, con pranzo a cura del Comitato dei festeggiamenti del paese. Parte del ricavato sarà devoluto alla sezione reatina dell’Associazione per la lotta alla sclerosi multipla.Note e momenti di fede e riflessione aper la chiusura del mese mariano. Tre giornate, fino a domenica tra musica e iniziative. La parte «ludica» vede l’apertura del parco giochi con gonfiabili e stand gastronomico. Stasera alle 21.30 le note degli Argento Vivo. Domenica, tra gli appuntamenti, alle 17 le note della Banda musicale di Tarano, alle 19.30 la messa seguita dalla processione. Alle 21, in scena il Duo Proietti.