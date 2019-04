© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.Una festa davvero particolare nel weekend è quella di, dove l’Associazione Poggio Bustone a colori promuove una giornata rievocativa dell’antica tradizione della tosatura. La festa, nella zona artigianale di Poggio Bustone, vede oggi (dalle 15) e domenica (dalle 8.30), la Banda orchestra di Poggio Bustone, visite guidate tra i tosatori che illustreranno vecchie e nuove tecniche, proseguendo all’ovile per la mungitura, la visita al caseificio sulla lavorazione del formaggio. Stasera alle 21 concerto «Pigeon House», domenica per l’intera giornata musica, animazione anche per i più piccoli, laboratori ed enogastronomia.Il 1° maggio, poi, due appuntamenti tradizionali acol rito del Calennemaju e la sagra dei vertuti. Sagra dei vertuti anche aQuesta sera alle 21 si chiuderà la stagione di teatro contemporaneo al Potlach dicon la commedia «M’avete rotto», che sostituisce lo spettacolo «Strozza la papera» a causa di un problema tecnico. Gli autori della commedia rimangono la coppia Bonanni e Di Renzo, campioni d’ilarità, mentre la regia è affidata a Tonino Tosto. In scena 7 attori, tra cui Marina Vitolo. Lo spettacolo ha come protagonista Calpurnio, ricco imprenditore romano che sta per avvicinarsi ai 70 anni, il cui stress per il lavoro viene appesantito dai problemi cardiaci e dalle responsabilità verso l’ampia famiglia a carico. Con lui una carrellata di personaggi sopra le righe. Domenica alle 17 terminerà anche la stagione di teatro ragazzi, con «Ivo e Otto alla scoperta della piramide alimentare», la nuova produzione de La Mansarda Teatro dell’Orco. Mercoledì 1° maggio alle 18 la festa di chiusura e lo spettacolo scritto da Irene Rossi, «Zeza e Pulcinella» del Teatro Bertolt Brecht. Per «Sabina in prima fila», a cura di Rete cultura in Sabina e Centro ricerca e sperimentazione metaculturale, Atcl propone, questa sera alle 21, al teatro Comunale di, la compagnia Casa del contemporaneo in «Opera Pia», di Gianfranco Vergoni, con Loredana Piedimonte, per la regia di Nicola Pistoia: un monologo che eleva il personaggio di Pia a prototipo eroico della donna del terzo millennio. Questa sera alle 22.30, al Krusaal di, concerto dei Necrofili (ingresso libero)., un nuovo allestimento per il Museo Diocesano, all’interno del Palazzo Vescovile, con la storia dell’antica Diocesi sabina con oggetti provenienti dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta e da altri edifici di culto della zona, databili tra il II secolo avanti Cristo e il XIX secolo. Aperto tutte le domeniche dalle 10 alle 12.30 fino al 30 giugno. Info: 3292638261.Mostra permanente di arti e mestieri e civiltà contadina, presso il Vecchio Frantoio, in localitàcon oltre 600 pezzi esposti. Info: 3488228651.