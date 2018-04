RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.



La Bottega del Teatro, a Rieti, con «Tre Sorelle e un imbranato», commedia in due atti di Aldo Lo Castro. Appuntamento al piccolo teatro dei Condomini alle 17.



Per la rassegna di teatro ragazzi organizzata dal Potlach, alle 17, a Fara in Sabina, «Colorful» del Teatro Pat.



La Banda musicale Valletiberina annuncia la prima masterclass musicale organizzata dall’associazione, intitolata «Il Sassofono nei diversi linguaggi», oggi a Stimigliano, col maestro Emiliano Rodriguez, sassofonista di fama internazionale. Al termine delle giornate di lezione il concerto del gruppo Sax and Friends.



Per i buongustai, dalle 12.30 a Montasola, la sagra della pecora «la u callaru».

Domenica 15 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:10



© RIPRODUZIONE RISERVATA