Teatro d’autore a Casperia, questa sera alle 21, al teatro comunale Ignazio Gennari, con l’Aspra Folk che presenta una pièce teatrale dedicata a Trilussa. Poesie e componimenti come «La Porchetta bianca» che verranno musicati nello spettacolo «Ancora nun me ne so annato». Sul palco Stefania Colasanti, Giulio Pietrantoni, il chitarrista Alessandro Sestili e il cantante Sergio Colasanti.



La Bottega del Teatro, a Rieti, con «Tre Sorelle e un imbranato», commedia in due atti di Aldo Lo Castro. Appuntamento al piccolo teatro dei Condomini questa sera alle 21 e domenica alle 17. Oggi a Salisano alle 18, al teatro Comunale, debutta «Reginella», spettacolo liberamente ispirato alla vita di Settimia Spizzichino, unica superstite donna del rastrellamento del ghetto di Roma del 16 ottobre 1943. Per la rassegna di teatro contemporaneo organizzata dal Potlach, questa sera alle 21 a Fara in Sabina, lo spettacolo «Primi passi sulla luna», con Andrea Cosentino. Per la rassegna teatro ragazzi, domenica alle 17, sempre a Fara in Sabina, «Colorful» del Teatro Pat. La Banda musicale Valletiberina annuncia la prima masterclass musicale organizzata dall’associazione, intitolata «Il Sassofono nei diversi linguaggi», oggi e domenica a Stimigliano, col maestro Emiliano Rodriguez, sassofonista di fama internazionale. Al termine delle giornate di lezione i concerti della Briccialdi Sax Orchestra (oggi) e del gruppo Sax and Friends (domenica). Per i buongustai, domenica dalle 12.30 a Montasola, la sagra della pecora «la u callaru».



Primavera in Musica, la rassegna concertistica organizzata dall’Associazione culturale Musikologiamo, fa tappa a Rieti, con il concerto di musica classica, oggi alle 17 presso la hall del reparto di Radioterapia oncologica dell’ospedale de Lellis. Questa sera alle 21.30, all’Auditorium Ater di Villa Reatina, a Rieti, la Rieti jazz orchestra diretta da Mario Corvini presenta «Ella Fitzgerald», con la voce di Susanna Sallemi. Oggi pomeriggio, la poesia del ‘900 alla libreria Moderna di Rieti con Donato Loscalzo. A Poggio Mirteto, oggi alle 16, nella biblioteca comunale, la conferenza sulle «Donne protagoniste in terra sabina». Sempre oggi, alle 18, a Poggio Mirteto, nella Sala della Cultura, « Il vivaio della memoria - Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano» con il relatore Nicola Maranesi. Appuntamento oggi alle 16 nella biblioteca comunale di Forano per la presentazione della ricerca impostata seguendo due filoni: quello dedicato alle «Persone comuni», che hanno vissuto esperienze poco conosciute o ignorate dalla storiografia tradizionale mentre il secondo filone è dedicato alle «Amministrazioni locali», alle azioni svolte dai singoli comuni, testimoniate attraverso i documenti d’Archivio. Allestita anche una mostra visitabile negli orari apertura della biblioteca.

Sabato 14 Aprile 2018



