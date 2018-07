RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.



I sapori di tutta Italia si incontrano a Borgo Velino. Dall’amatriciana ai cannoli siciliani, dal fritto ascolano alla pasta del vergaro di Roccasalli: l’orario dell’incontro è fissato per oggi, a partire dalle 18. E’ la VI edizione de «Il Borgo in sagra», che vede l’organizzazione, tra gli altri, del Comune di Borgo Velino e il sostegno della Regione Lazio. Un’edizione ancora più ricca rispetto al recente passato, quando i protagonisti erano prevalentemente le specialità del Lazio, con alcuni «sconfinamenti» alle aree limitrofe. Quest’anno gli «sconfinamenti» sono molto più numerosi e riguardano tutta l’Italia della tavola. E così saranno presenti stand con le specialità del Reatino, del Lazio e di diverse regioni italiane, il tutto preparato dai rappresentanti di comuni e paesi di cui sono originari, anche con il coinvolgimento delle rispettive Pro loco. Tra i protagonisti c’è la birraAlta quota di Cittareale. Per il Reatino, da Ponte di Castel Sant’Angelo arrivano le penne all’arrabbiata e da Vasche le sagnette alla molinara, da Morro Reatino la pizza fritta, da Grisciano, frazione di Accumoli, la pasta alla griscia, da Micigliano il tartufo, da Roccasalli di Rivodutri la pasta del vergaro, da Borbona il fagiolo borbontino. Le Marche sono presenti con gli strozzapreti cornallesi di Collerinaldo, oltre al pesce fritto e il fritto ascolano. Per l’Abruzzo, si spazia da Ville di Fano di Montereale con il farro alla norcina, agli arrosticini di Montereale, al risotto allo zafferano di Navelli. Dall’Umbria arrivano porchetta, mortadella e cinghiale, mentre a rappresentare le specialità siciliane ci penseranno gli arancini e i cannoli. L’Unione regionale cuochi decreterà la Pro loco vincitrice: il primo premio è un maxi gazebo.



Questa sera, a Rieti è ancora notte bianca, che anima il centro dalle 20 alle 24: stasera, in piazza Cesare Battisti dalle 18 alle 20 l’esibizione del conservatorio di Santa Cecilia, sede di Rieti. Spettacoli musicali e teatrali animeranno piazza Vittorio Emanuele II, piazza San Rufo, via Roma, via Garibaldi e via Cintia. La notte bianca vede la collaborazione del Vespa Club di Rieti e anticipa i saldi: per l’occasione sarà attiva reShop, una applicazione studiata per i negozianti della rete Rieti C’entro, una quindicina quelli che hanno aderito, a questa prima fase: da oggi è possibile scaricarla: permetterà di ricevere notifiche, offerte e promozioni sul proprio telefono, quando si passa davanti ad una vetrina. E’ gratuita per tutti gli aderenti a Rieti C’entro.



Antrodoco, oggi e domenica, si prepara a trasformarsi nel «salotto dello shopping», iniziativa di artigiani e commercianti, che vede il patrocinio di Comune e Ascom Confcommercio. Oggi sarà shopping day dalle 10 alle 20, con happy hour alle 18.30. Domenica 8 luglio, sempre ad Antrodoco, shopping no stop dalle 10 alle 24, con musica dal vivo e spettacoli itineranti.



Al Terminillo, fino a domenica, c’è K42: oltre alle iniziative sportive, spettacoli e presentazioni. Nei festeggiamenti di Sant’Anatolia a Castel di Tora, oggi alle 21.30 i Four Vegas, domenica alle 21.30 Claudia Orchestra spettacolo, lunedì alle 21 l’Orchestra Tonino e Lorenzo Serva. Tra gli appuntamenti di «Jazz in chiostro», stasera nel chiostro di Sant’Agostino, a Rieti, alle 21.15, concerto in piano solo di Michele Francesconi.



L’Associazione Laga Insieme onlus organizza per domenica prossima, alle 17.30, presso l’area del gusto di Amatrice, un incontro rivolto a tutti, quale occasione di dialogo e riflessione sulle difficoltà del vivere nel post terremoto. L’iniziativa «non vuole essere un momento rievocativo della tragedia vissuta dal territorio - spiega una nota degli organizzatori - al contrario, sarà un invito alla speranza e uno stimolo a una riflessione comunitaria sul vivere con pienezza malgrado le difficoltà e sventure della vita». «Tutto è nato dalla richiesta di Claudio Leonetti, giovane di Amatrice che ha perso sotto le macerie padre, madre, sorella e compagna - racconta il presidente di Laga Insieme, Armando Nanni - che ci ha chiesto di aiutarlo a fare una presentazione del suo libro “Tutto il bello che c’è”, con prefazione di Dacia Maraini».



Carlo Valente torna a Poggio Bustone in piazza Regina Elena, stasera alle 22. La data zero «di cuore» del tour estivo di «Tra l’altro» si svolge in quella che per l’artista è una «seconda casa» dopo il primo live di oltre un anno fa. E il legame nasce proprio quella sera, con una terra simile al Cicolano di Valente «stessi occhi, stesso cuore, stessa voglia di cantare. La terra magica del più grande cantautore della storia della musica italiana». Questo primo omaggio a Battisti «è un esperimento - sostiene Valente. - Sarà una scoperta anche per me, niente scaletta. Avrò un bagaglio di canzoni di Lucio e le alternerò con le mie. Questa volta ho messo Lucio nelle mie canzoni e ho trasformato a mio modo le sue facendole diventare mie».



Serate musicali a Poggio Mirteto Scalo, da Marco (area parking del centro commerciale Eurospin) stasera disco 90. Ultimo appuntamento domenica alle 16.30, all’Abbazia di Farfa col Festival organistico farfense: concerto per organo della maestra Roberta Duranti, organista titolare dell’Abbazia Santa Maria di Farfa. Palio degli Orsini, questa sera, a Ornaro Alto: sbandieratori di Borgo Velino e corteo in costume medievale nel pomeriggio, poi lettura del bando e giuramento dei Signori della Piazza. I contendenti di Ornaro Basso e Alto, Oliveto e Torricella si sfideranno poi sul campo di gara nel torneo medievale per la conquista del Pallium Ursinorum. La cena, il sacro falò e la corale Sant’Antonio Martire chiuderanno la manifestazione. Festa del fungo porcino, domenica, a Marcetelli tra degustazioni, musica dal vivo, stand e visite guidate a fare da cornice alla festa e al grande protagonista, il fungo porcino. Di sagra in sagra a Limiti di Greccio fino a martedì: stasera gnocchi al castrato, domenica le mezze maniche alla gricia, lunedì e martedì fregnacce alla grecciana. Il tutto con la musica live ogni sera.



Escursione oggi sui Monti della Laga tra valli e cascate. Partenza da Capricchia, vicino Amatrice, nei pressi della Madonnina del Sacro Cuore. Info e prenotazioni: 328/4534040. Sinergie Due a Rieti con visita di Rieti Sotterranea, anche per ammirare le opere esposte nella mostra frutto di un gemellaggio artistico tra la Sabina e le Langhe piemontesi. Il pittore Marco Marciani espone le sue opere nella personale «I fiori della memoria e dello sguardo» a Magliano Sabina fino al 29 luglio. A Poggio Mirteto la Rassegna Grande Cinema Italiano. Tutte le sere fino al 15 luglio a Parco San Paolo proiezioni cinematografiche dalle 21 e ospiti: questa sera il film «Smetto quando voglio ad honorem» di Sydney Sibilia con Edoardo Leo e Pietro Sermonti. Ospite della serata Alessio Vassallo. Domenica il film «Sconnessi» di Christian Marazziti, ospite della serata. Possibilità di cenare al Parco prima del film negli stand della Pro loco.

