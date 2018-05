RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.



Si apre alle 16.30 la stagione musicale dell’Abbazia Santa Maria di Farfa, con il concerto Magnificat interpretato dal coro Città di Roma diretto dal maestro Mauro Marchetti. Il Magnificat è un cantico contenuto nel primo capitolo del Vangelo secondo Luca, con il quale Maria loda e ringrazia Dio perché si è benignamente degnato di liberare il suo popolo. Per questo è conosciuto anche come cantico di Maria. Il suo nome deriva dall’incipit latino «Magnificat anima mea Dominum». In programma musiche di Tavener, Guerrero, Rachmaninov, Britten, Palestrina, Da Rold, Marenziom Poulenc, Busto. L’ingresso al concerto è libero.



Apertura della stagione 2018 del roseto Vacunae Rosae a Roccantica: primo al mondo a livello concettuale, secondo per le tipologie (dopo Sangerhausen in Germania), ospita circa 5.500 varietà di rose da collezione antiche e moderne, distribuite su 2 ettari di roseto, dove l’occhio non smette mai di meravigliarsi per colori, forme e profumi. Visite secondo calendario o visite private, sempre solo su prenotazione.



Escursione, domenica mattina, dall’Abbazia alla Valle del Farfa. I dintorni e le magnifiche gole del fiume Farfa dalle quali il monastero riceve il nome.



A Cittaducale, nel Festival Valli e Montagne dell’Appennino Centrale, il Consorzio comunale tra aziende su strada «Torre Angioina» e l’associazione «Micciani Unita», con Coldiretti, organizzano una giornata dedicata al Commercio agricolo a Km0.



Ultimo appuntamento della stagione al cinema Iris di Leonessa per «Luci su un palcoscenico di montagna». Alle 17.30, va in scena «L’uomo delle stagioni», teatro per i ragazzi, liberamente ispirato al Marcovaldo di Italo Calvino. L’iniziativa è in collaborazione tra Comune, Pro loco e Jobel teatro. Problemi e temi attuali vengono affrontati in modo ironico e fiabesco.



Inizia oggi con la prima tappa «Il piccolo Cammino», sulle tracce di San Francesco, dedicato a bambini e ragazzi tra 6 e 13 anni. La prima tappa si svolge al Santuario di Santa Maria de La Foresta, a Rieti. Il ritrovo è fissato alle 9 presso il parcheggio del santuario, a seguire la visita guidata del santuario stesso, quindi l’escursione naturalistica, attività ludico-ricreative e, alle 13, il pranzo al sacco. L’evento è gratuito, le iscrizioni sono possibili allo sportello Iat in piazza Vittorio Emanuele II. La terza edizione del progetto prevede, complessivamente cinque tappe: il 20 maggio a Greccio, il 3 giugno a Poggio Bustone, il 24 giugno a Fontecolombo e il 2 settembre un tour nel centro storico di Rieti.



Un’invasione di moto firmate Guzzi pronta ad attraversare la città e a conquistare il centro storico di Rieti per l’intero weekend, abbracciando anche Amatrice. Fino a domenica, prende vita il «Meeting della Solidarietà», l’iniziativa ideata dal Moto Guzzi World Club - realtà internazionale che racchiude tutti i fan club presenti in Italia, legati dalla passione per lo storico marchio motociclistico italiano - per radunare nel capoluogo sabino gli appassionati italiani del brand tricolore, regalando alla città, in tre giorni, un fiume di appassionati delle due ruote, stand a tema, concerti serali e l’evento più esclusivo ideato dal Moto Guzzi World Club. Il raduno del primo weekend di maggio sarà così la data unica di tutto il 2018 del Moto Guzzi World Club, guidato dal presidente nazionale Mario Arosio, affiancato dal delegato reatino Omar Turi e che racchiude in tre giorni il Raid Nord-Sud, la Missione solidarietà e il Raduno dell’area mediterranea, gli annuali eventi clou del club stavolta uniti in un unico appuntamento. Alle 10, il saluto finale dei guzzisti alla città.

