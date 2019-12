© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Partito il lungo periodo dei mercati natalizi a; nelle casette di legno si troveranno arte presepiale e artigianato d’arte, decorazioni natalizie, artigianato e prodotti tipici locali, stand gastronomici. Il borgo di Collalto Sabino, oggi dalle 10 alle 19, si trasforma nel Paese di Babbo Natale tra visite guidate e la casa di Babbo Natale. A, oggi dalle 13, in piazza della Vittoria, la polenta in piazza con il mercatino di oggettistica e prodotti tipici. X edizione del mercatino di Natale oggi, a, tra stand di prodotti tipici natalizi e le note degli Zampognari d’Abruzzo. A, oggi, mercato natalizio in piazza Martiri della Libertà, dove si terrà anche la tradizionale sagra della padellaccia. Alle 17 in Cattedrale il concerto di Santa Cecilia della Banda musicale nazionale Garibaldina.Inaugurato il presepe subacqueo della sorgente di, realizzato da Pro loco e Comune di. Tra i numerosi appuntamenti de “La Valle del Primo Presepe”, oggi a, i laboratori di gessetto curati dai Madonnari di Bergamo.Oggi ala diciottesima sagra della polenta con le salsicce. «Vieni a gustare la tua polenta, noi ti regaliamo la scifetta»: questo lo slogan degli organizzatori. Si parte alle 9 con il raduno motociclistico a cura del gruppo Born Free. Alle 10, visita guidata alla Torre Ugonesca e alla Casa del Capitano. Alle 12 degustazione della polenta all’interno di strutture coperte.Oggi a, il mercatino di Natale a cura di Ver Sacrum.Oggi la prima Banda dì cornamuse d’Italia, la “City of Rome Pipe band” si esibirà a. Dalle 12 ci sarà il mercatimo natalizio mentre il concerto della band di cornamuse si terrà alle 17 nella chiesa dell’Annunziata. «Questa iniziativa – spiegano le associazioni culturali Radici Sabine e Casperia and Killarney che organizzano l’evento - è il primo dei tanti futuri progetti, che realizzeremo nell’ambito del primo gemellaggio della nostra realtà con la cittadina irlandese. Il concerto sarà in beneficenza per i bambini audiolesi dell’Istituto Effrtà Paolo VI di Betlemme. Iniziativa realizzata grazie al Comune e al parroco don Sergio Grisolia di San Giovanni Battista».rinnova la sua tradizione di “Paese Natale”. Fulcro della rassegna, fino all’Epifania, è il presepe artigianale: da diciotto anni, si rappresenta il paese in miniatura e viene visitato al suo interno. La tensostruttura di 150 metri quadrati che lo ospita è nella piazza centrale. In questo fine settimana, inoltre, oggi, mercatino di Natale in un villaggio di casette di legno, quindi (ore 10-13/14.30-16.30) laboratori creativi per i bambini a cura del Centro giovanile di Borbona; dalle 10 alle 16, tour in carrozza con i cavalli. Dalle 10 alle 20, degustazione di prodotti tipici, alle 12 gli zampognari. Oggi alle 15, “Raccontiamo fiabe” a cura della Biblioteca di Borbona e, alle 17, inaugurazione del Presepe con il concerto della Banda storica di Borbona. Via al programma natalizio a: oggi, dopo il tramonto, accensione dell’albero in piazza Nobili Vitelleschi.Oggi, ad, alle 9, “Madonna delle Coste - Agriturismo Alta Montagna Bio” - Giornata internazionale della Montagna” con escursione ai Pantani di Accumoli (info www.caiamatrice.it). Alle 9.30, dal Bar Silvana, escursione a Cittareale nel 2010° anniversario della nascita dell’imperatore Vespasiano (info: www.lagainsieme.it). Alle 10, ai centri commerciali, “Monte San Savino per Amatrice”, tra gastronomia e solidarietà.