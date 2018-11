© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.si respira già l’aria del Natale. Oggi alle 15, nell’ambito degli eventi inaugurali della «Valle del Primo Presepe» e del «Borgo del Natale», nel centro storico di Greccio, a margine dell’inaugurazione del «Parco dei Madonnari» presso il Museo internazionale del Presepe di Greccio, in via San Francesco, esibizione della Banda dell’Esercito «Scuola Trasporti e Materiali», diretta dal 1° luogotenente Fioravante Santaniello.Festeggiamenti del ventennale per la Confraternita Sant’Andrea Apostolo, patrono die una mostra fotografica inedita sui Pontefici. Fino a domenica la Confraternita Sant’Andrea, in collaborazione con Comune, Parrocchia, coro e catechiste, azienda faunistica-venatoria, banda musicale, centro anziani, Pro loco, associazione Cavalieri e Allevatori, dà vita alla festa. Oggi si entra nel vivo, con l’inaugurazione di una mostra fotografica originale, «Habemus Papam», per la prima volta dedicata alla vita dei Pontefici. A curarla, Roberto Lucignani, per circa vent’anni responsabile del Gabinetto Fotografico della Sovrintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale. A tagliare il nastro il sindaco Franco Piersanti. Poi spazio all’Inno a Sant’Andrea, eseguito dalla locale banda musicale Santa Cecilia diretta da Fabrizio Lalli. Alle 16 convegno sulla figura del santo con don Enzo Cherchi, il professor Tersilio Leggio e don Sergio Grisolia, parroco di Cottanello. Durante la manifestazione, proiezione di un video sulla storia della Confraternita montato da Luigi Colletti e un video sulle più belle foto delle chiese della Sabina dedicate al Santo. A seguire visita guidata alla chiesa parrocchiale e concerto natalizio con il soprano Francesca Mazzocchi, il baritono Tiziano Antonelli e il pianista Andrea Francescangeli. Domenica la festa religiosa con le Confraternite ospiti, la Messa presieduta dal vescovo di Sabina - Poggio Mirteto, Ernesto Mandara, e la processione con le note della banda musicale Santa Cecilia.Ad, al teatro Sant’Agostino in piazza Martiri della Libertà, oggi alle 17.30, con ingresso gratuito, protagonisti i Cia. Alta Gama, un duo spagnolo comico e irriverente su una bicicletta acrobatica: è lo spettacolo «Indiviso», all’interno del progetto triennale Periferie artistiche - Centro di residenza multidisciplinare della Regione Lazio. Fino al 2020, nella stessa Antrodoco, diverse compagnie della scena internazionale creeranno nuove opere artistiche tra danza, teatro urbano e circo contemporaneo., oggi alle 20.30, «Ricreazione», spettacolo dedicato al professor Carmine Cerbera. In scena Federica Festa con la collaborazione di Marco Delle Fratte. I «consigli comici» sono di Rocco Ciarmoli da Zelig mentre la voce del preside è di Eugenio Masciari. A, oggi alle 18, presso la casa della Cultura «Raffaello nelle stanze Vaticane». Relatore, Alessandro Conforti. Organizzato dalla Camera di commercio di Rieti, domenica, un percorso di trekking tra i sentieri nell’area di: partenza alle 8.30 con una navetta dalla sede della Camera di commercio per poi arrivare alle 9.30 ad Amatrice, da cui si partirà a piedi dal piazzale antistante la Casa della Montagna. Adesione gratuita.Torna l’appuntamento prenatalizio a, che anche domenica si trasforma nel «Paese di Babbo Natale». L’iniziativa vedrà, dalle 10 alle 19, la presenza di mercatini artigianali, musica, prodotti tipici, la locanda del borgo e animazione, in una manifestazione a cura della Pro loco di Collalto e che verrà replicata in tutto il mese di dicembre a partire da sabato 8.L’Italia dell’enogastronomia a banco d’assaggio si ritrova di nuovo tutta in città per la sesta edizione del «Giro d’Italia2018», l’evento nazionale organizzato dall’Associazione Italiana Sommelier Lazio in collaborazione con il ristorante La Foresta di Rieti e Copagri Lazio (Confederazione Produttori Agricoli). Oggi, dalle 11 fino alle 23, all’interno dei locali del ristorante La Foresta, sarà nuovamente un’intera giornata no-stop dedicata a seminari, corsi di degustazione, riconoscimenti ai migliori produttori e, ovviamente, degustazioni di vini, birre e prodotti gastronomici, per la manifestazione che, nel corso del tempo, ha assunto sempre più il ruolo di vetrina per i prodotti del territorio e di occasione per promuovere la cultura enogastronomica a livello locale e nazionale. A confermare il Giro d’Italia come espressione dell’eccellenza e del dinamismo laziale degli ultimi anni dal punto di vista vitivinicolo e gastronomico sono i numeri dello scorso anno, che hanno visto la partecipazione di più di 2.500 visitatori, 168 cantine, 56 aziende food, quasi ottanta fra giornalisti enogastronomici e food blogger accreditati e 117 operatori del settore hotellerie, restaurant e café. Tante le regioni presenti ai banchi d’assaggio, dall’Abruzzo al Trentino Alto Adige, dalla Basilicata alla Campania, dall’Emilia Romagna al Friuli Venezia Giulia, dal Lazio alla Liguria, dalla Lombardia alle Marche, dal Molise al Piemonte, passando per la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, la Toscana, il Veneto e l’Umbria: praticamente la quasi totalità delle regioni italiane. Insieme a loro, aziende di distillati, un produttore francese, oltre alla presentazione di due birre di produzione reatina, la Birra Alta Quota e Birre Maccardi. Biglietti disponibili, anche in prevendita, su www.giroditaliarieti.it.Arriva a«Etsy Made in Italy». L’iniziativa, oggi e domenica, è organizzata da un team di venditori Etsy locali e supportato da Etsy, piattaforma online della creatività, in cui sarà possibile visionare da vicino creazioni originali, prodotte da ventidue imprenditori. Una sorta di pop-up market dell’handmade e del vintage, organizzato dalla comunità di venditori Etsy, che ha scelto l’antico borgo di Fara Sabina per ospitare, all’interno di locali messi a disposizione dagli abitanti del luogo, le produzioni di artigiani professionisti, artisti ed hobbysti selezionati in tutto il Lazio. Il pop-up market aprirà oggi dalle 10 alle 20 e proseguirà domenica negli stessi orari. I visitatori che parteciperanno all’evento avranno l’opportunità non solo di toccare con mano la qualità dei prodotti, che per tutto il resto dell’anno sono acquistabili esclusivamente sulla piattaforma Etsy.com, ma potranno anche assistere alla loro realizzazione, seguendo le tante dimostrazioni di lavoro che verranno svolte dagli espositori presenti: questa mattina ceramica e legno, pomeriggio sartoria e pelletteria, domenica mattina arti grafiche e domenica pomeriggio gioielleria e bijoux. I vicoli del centro storico ospiteranno artisti di strada e musicisti della tradizione popolare, in piazza Garibaldi gastronomia a cura di specialisti dello street food e da mastri birrai, in piazza Marconi presentazioni di libri e un laboratorio che avrà per tema la artigianalità della editoria.Domenica dalle 16, all’Auditorium Varrone di, si svolgerà la sfilata «Rieti Fashion Day» (Rfd), organizzato da Women in Art, ovvero da Maia Palmieri, Itzel Cosentino e con la collaborazione di Chiara Tosoni. Una sfilata con la partecipazione di alcuni negozi del centro di Rieti che metteranno a disposizione alcune loro proposte commerciali per il periodo delle feste. L’evento sarà presentato da Benedetta Bellucci. Nell’occasione, il Lions Club Rieti Varrone devolverà un contributo economico per la Mensa di Santa Chiara. Durante l’evento nella sala dell’Auditorium sarà allestita la mostra dell’artista Maia Palmieri.