© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.Piazza Vittorio Emanuele II, a, ospita lo street food: oggi e domenica, giornate tra stand con specialità enogastronomiche da tutta Italia. Da oggi apertura alle 11 fino alla notte. Festa europea della Musica aper salutare l’arrivo dell’estate. Organizzata dall’Associazione culturale Musikologiamo, la rassegna, nata in Francia nel 1982, saluta l’arrivo ufficiale dell’estate. Aoggi l’esibizione in via Garibaldi dalle 19 de La Ghirlanda dell’Arte e Gae Campana U-Duo mentre Monica Ferracuti si esibirà dalle 21 all’Auditorium Varrone. A, oggi alle 21, nel chiostro di Sant’Agostino, l’Associazione artistico-multiculturale Rea Luna di Rieti, presenta il saggio-spettacolo di fine anno accademico tra danza orientale, africana, danze popolari del Sud Italia, hatha yoga, danze etniche per bambini. Il biglietto può essere acquistato al chiostro dalle 20.30. Parte del ricavato verrà destinato all’acquisto di un defibrillatore per l’associazione.Dopo gli eventi di dicembre e maggio, oggi e domenica, si conclude ilStreet Festival, manifestazione nata da un’iniziativa del Comune di Cittaducale, finanziata dalla Regione e inserita nell’Accordo di Programma Mibact-Regione Lazio. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e si svolgono in piazza del Popolo, tra arte di strada e concerti jazz. Oggi dalle 18.30, dopo le performance di arte di strada, sulla torre della piazza, la Compagnia Materiaviva si esibirà in uno spettacolo di danza verticale. Alle 21.30, il palco di piazza del Popolo accoglierà la pianista Rita Marcotulli e il fisarmonicista Luciano Biondini. La loro collaborazione e nata in occasione della lavorazione del Cd «The woman next door - Omaggio a Francois Truffaut», con i piùbei temi musicali tratti dalla filmografia del regista francese. Il festival cala il sipario domenica. Il corso del Paese accoglierà la tradizionale infiorata, in attesa, alle 19, della processione del Corpus Domini. Al termine delle celebrazioni sarà ancora la Compagnia Materiaviva a proporre uno spettacolo di acrobatica aerea, in cui il movimento si fonde con la musica. A chiudere la serata di domenica sarà la musica del Quartetto Puck, formato da Lucrezia Cortilli al flauto traverso, Stefano Caponi al pianoforte, Stefano Corato al contrabbasso ed Enrico Ciullo alla batteria: un repertorio che parte dal classico, passando per il jazz e arrivando al barocco., il Festival organistico farfense: alle 16.30 di domenica, nell’Abbazia, concerto di Gianluca Libertucci. A, per il festival-laboratorio internazionale di pratiche teatrali del Teatro Potlach, weekend dedicato al laboratorio di costruzione dello spettacolo «Città Invisibili». Oggi a parco San Paolo di, per la Giornata mondiale del Rifugiato, laboratori multidisciplinari, danze africane, cibo multietnico, musica: dalle 18 in poi cucina fusion, proiezione del cortometraggio «Chiamateci Ismaele», spazio bambini, i workshop di percussioni con Andrea di Pierro, tai chi con Fabio Pandolfi, danza con Bruno Pontes, laboratorio finale di Trame, concerto di Drumlight e Debora Cesti, concerto di Hi-Shine. Adomenica dalle 20.30 il primo concorso di karaoke «Canta con noi al 747» al 747 Music bistrot. Alla Libreria Moderna di, oggi alle 18, Maria Grazia Di Mario presenta il suo libro «La donna senza testa» (Giulio Perrone Editore) e Sandro Angelucci la silloge poetica «Titiwai» (Giuliano Ladolfi editore). Presenta Franco Campegiani. Giostra dei Tamburi, questa sera aDomenica ac’è il Bicincittà col ritrovo a piazzale Angelucci, alle 9.15 per la partenza . Adomenica escursione agli eremi rupestri e all’interno della dolina carsica del Revotano. Info sulla pagina facebook di Sabina in Trekking.Raccolta speciale per gli amici a quattro zampe. Oggi, l’Associazione «Gli Amici di Fiocco» organizza una raccolta di cibo per gli animali ospitati nel rifugio. Le «pappe» possono essere raccolte al negozio «L’Isola dei Tesori», nel centro commerciale I Cubi in via De Gasperi, a. Gli Amici di Fiocco hanno un rifugio in zona Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile con una trentina di cani., oggi alle 21, concerto per sostenere la scuola di musica della Banda musicale del paese reatino. «Un evento che ci permetterà di raccogliere qualche piccolo fondo e sarà anche molto motivante per i nostri ragazzi», dicono i componenti della Banda, nata nel lontano 1894. A oggi la scuola di musica di Borbona, affiancata alla formazione musicale, è completamente gratuita, fatica a mantenersi in vita e a contrastare gli abbandoni dovuti allo spopolamento del paese soprattutto nel post terremoto. «Tuttavia, vogliamo mantenerla in vita senza alcuna spesa per i ragazzi e le loro famiglie - dichiara il presidente Francesco Rossi. - Nel difficile periodo del dopoguerra, in un territorio prevalentemente agricolo, erano pochi coloro che potevano permettersi di studiare musica. E fu proprio per fare in modo che tutti i giovani avessero la possibilità di imparare a suonare, che l’allora Podestà decise di coprire le spese per il maestro e rendere la scuola gratuita a tutti: per questo imporre oggi una tariffa ai nostri ragazzi, per noi sarebbe una contraddizione verso la nostra storia». La scuola di musica di Borbona, prezioso collante per il territorio soprattutto nel periodo della grande paura per le scosse sismiche, sopravvive nonostante le difficoltà. Grazie al piccolo gemellaggio con la banda musicale di Candelo, in Piemonte, si darà vita al concerto in piazza con una cassa armonica messa a disposizione dal Comune di Borbona.I linguaggi culturali, teatrali, musicali e culinari si incontrano nel Piccolo teatro dei Fiori, il cui sipario si aprirà oggi a Torre Agnese, a poca distanza dal borgo di. La rassegna propone sei spettacoli, ogni sabato dalle ore 19 (fino al 27 luglio), accompagnati da pietanze cucinate con i fiori. Si comincia oggi con «Sono solo parole d’amore» con Massimo Masiello, al piano Luigi Tirozzi. Artigiani realizzeranno doni per gli ospiti: protagonista di domani sarà la bottega artigianale Gypsea. «Si tratta di un teatro innovativo e inusuale - spiega Monica Menichini, poliedrica mente di Torre Agnese e del Piccolo teatro dei Fiori - che parte però dalle tradizioni e segue una linea classica che poi si sviluppa, restando nell’alta qualità. Il Piccolo teatro dei Fiori è un teatro che non ha un palcoscenico tradizionale, ma uno spazio che muterà di volta in volta. Opere dell’artista Massimo Zavoli saranno presenti per tutta la I edizione». Prenotazione obbligatoria al 392/6454128. Info su torreagnese.com.