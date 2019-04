© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.Una festa davvero particolare nel weekend è quella di Poggio Bustone, dove l’Associazionea colori promuove una giornata rievocativa dell’antica tradizione della tosatura. La festa, nella zona artigianale di Poggio Bustone, vede oggi (dalle 8.30), la Banda orchestra di Poggio Bustone, visite guidate tra i tosatori che illustreranno vecchie e nuove tecniche, proseguendo all’ovile per la mungitura, la visita al caseificio sulla lavorazione del formaggio. Per l’intera giornata musica, animazione anche per i più piccoli, laboratori ed enogastronomia.Il 1° maggio, poi, due appuntamenti tradizionali acol rito del Calennemaju e la sagra dei vertuti. Sagra dei vertuti anche aOggi alle 21 17 chiuderà al Potlach dila stagione di teatro ragazzi, con «Ivo e Otto alla scoperta della piramide alimentare», la nuova produzione de La Mansarda Teatro dell’Orco. Mercoledì 1° maggio alle 18 la festa di chiusura e lo spettacolo scritto da Irene Rossi, «Zeza e Pulcinella» del Teatro Bertolt Brecht., un nuovo allestimento per il Museo Diocesano, all’interno del Palazzo Vescovile, con la storia dell’antica Diocesi sabina con oggetti provenienti dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta e da altri edifici di culto della zona, databili tra il II secolo avanti Cristo e il XIX secolo. Aperto tutte le domeniche dalle 10 alle 12.30 fino al 30 giugno. Info: 3292638261.Mostra permanente di arti e mestieri e civiltà contadina, presso il Vecchio Frantoio, in località Pozzillo dicon oltre 600 pezzi esposti. Info: 3488228651.