A Rieti l’XI edizione di Primavera in Musica, organizzata dall’Associazione culturale Musikologiamo. Oggi alle 18.30 lo spazio dedicato ai talenti musicali con il concerto di musica classica nella chiesa di San Rufo, a Rieti, con l’esibizione di due giovani flautisti. Sono Emanuele Orsini, studente della scuola secondaria di I grado dell’Istituto comprensivo Minervini-Sisti di Rieti e dell’Issm Briccialdi di Terni, vincitore assoluto di concorsi nazionali e internazionali come Città di Tarquinia, Città di Castello e Gian Galeazzo Visconti di Roma, e Filippo Vespaziani, studente del liceo Scientifico Jucci di Rieti e del Conservatorio di musica Santa Cecilia di Roma, sede delocalizzata di Rieti, vincitore anche lui di numerosi concorsi nazionali. Ad accompagnarli ci saranno Sandro Sacco ed Emanuele Vespaziani al flauto traverso e Vincenzo Grano al violoncello, in un programma che prevede musiche di Franz Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Saverio Mercadante e Georges Bizet. La rassegna terminerà poi domenica 29 aprile alle 18.30 sempre nella chiesa di San Rufo con un concerto di musica antica proposto da due giovani musicisti, Francesca Proietti (soprano) ed Edoardo Blasetti (tiorba e liuto).



Trekking culturale domenica mattina da Poggio Mirteto con l’escursione alle ville romane di Bagni di Lucilla e Casoni. Il percorso, su strade sterrate, è di circa 4 chilometri. Partenza dal borgo di San Valentino dove è possibile lasciare le auto, visita ai Bagni di Lucilla, salita verso la villa dei Casoni (Montopoli). Nel paese mirtense, domenica, il raduno dei 4×4. Il 25 aprile, le tradizionali sagre degli asparagi a Montopoli e ad Ascrea. Domenica a Casaprota motoraduno con pranzo e raccolta fondi per finanziare la Filarmonica Giuseppe Verdi.



Pecorai e tosatori, in alto i cuori: i giovani tornano alla campagna e Poggio Bustone celebra i suoi «carusatori», con la festa della Tosatura, una due giorni tra fattorie e sentieri che avrà come campo base la zona artigianale. Si comincia oggi alle 15 con gli stand artigianali: oltre ai maestri del rame del paese sono attesi espositori da Norcia e dalle zone del sisma. Alle 18 si accendono le griglie per arrosticini e salsicce in vista del concerto dei BeFolk, gruppo corvarese tra i più apprezzati con un repertorio che tiene insieme De André e Modena City Ramblers. Domenica, c’è l’escursione del Cai, sottosezione di Poggio Bustone, sui sentieri del pascolo e della Resistenza. Partenza alle 8.30. Per famiglie e bambini la festa comincia alle 10 al caseificio Desideri, che funzionerà da fattoria didattica: agli ordini del mitico «Cazzarola» si svolgerà la mungitura delle pecore e la preparazione del formaggio. Nella mattinata, sfilata di cavalli e cavalieri locali, passaggio di macchine d’epoca, l’arrivo della Banda Orchestra di Poggio Bustone e, dalle 11, la tosatura delle pecore. Si pranza all’aperto negli stand della Pro loco e nel pomeriggio si ballano pizziche e tarantelle con i «Musici» abruzzesi. Alle 16 esibizione dei cani: perché dove ci sono le pecore guai se non ci fossero anche i cani.



Slow food day oggi e domenica, a Rieti. Due giornate dedicate, nell’edizione 2018, al grano tenero e alla farina. Si parte oggi alle 10.30 a Le Tre Porte di Rieti, quindi alle 11 proiezione del documentario «Slow Food Story», poi laboratorio gratuito di panificazione per adulti e bambini, incontro coi produttori di grani. Alle 13.30 brunch con prodotti tipici. Domenica, a Ponzano di Cittaducale, alle 10.30, presso l’azienda agricola Tularù, presentazione della filiera dei grani antichi del Reatino. Visita guidata ai terreni. Alle 13, pranzo, dalle 15, laboratorio pratico sulla pasta fresca, tenuto da Paola Simeoni.



A Leonessa per «Luci su un palcoscenico di montagna, domenica alle 17.30 appuntamento con il teatro per ragazzi con «Greenland - Il mondo verde». Nello spettacolo, l’uomo maltratta la natura, ma ci sarà ancora possibilità di salvezza con l’aiuto di tutti.

