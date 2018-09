© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Sagra con vista sul Turano ache celebra gli strigliozzi, primo piatto della tradizione. Dalle 12.30 in poi la ricetta di questo tipo di pasta lunga, realizzata dalle massaie del posto con farina di grano duro e condita con abbondante sugo al pomodoro, sarà servita in un’ampia area al coperto insieme ad altre specialità locali. A, weekend tra concerti, teatro e tradizioni con la prima edizione del Word Fest, festival delle arti e delle parole. I concerti saranno quelli di dal 1920 al 1941 Xavier Bamboo in piazza. Il Teatro Rigodon, con Ileana Tozzi, alle 18, presenta «Bellezza Orsini». Ala festa per San Michele Arcangelo: oggi replica della festa finale del Grest 2018 coi ragazzi in corteo in costume medievale e, a metà pomeriggio, le pizze fritte.partito presso Il Chiosco, l’Oktober Fara Fest, tra musica e gastronomia, tutte le sere fino al 7 ottobre. Fiera d’autunno acoi prodotti a km0. Raduno di oggetti volanti e modellismo radiocomandato domenica sui prati di. L’iniziativa sarà replicata il 14 ottobre sui prati di Collevecchio (bocciodromo di). A, ritratto di un paese, mostra fino al 2 ottobre nell’edificio dei giardini pubblici Parco Matteotti: la mostra è gratuita e aperta al pubblico il sabato e la domenica dalle 15 alle 18.Una giornata con le Rosse del Cavallino rampante. Oggi,ospita l’iniziativa «Passeggiata con le Rosse a Colle di Tora», un tour con le vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo sulle piste e sulle strade di tutto il mondo. Una delle novità la prima edizione del tentativo di record mondiale 1/4 di miglio. A seguire la presentazione dei libri «Ossessione d’amore» e «Viator» di Ruggero Marino. Interverranno il giornalista e docente Luigi Saitta, Francesco Buttarelli, scrittore, saggista e docente di Lettere, gli attori Daniela Franchi e Paolo Gani. La presentazione è a cura della scrittrice Amalia Mancini. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Colle di Tora ed è organizzata dalla Scuderia Campidoglio Racing, il Club Nautico Turano, Elaborare. «Ringrazio gli organizzatori per averci scelto - afferma il sindaco Beniamino Pandolfi. - Auguro a tutti, organizzatori e visitatori, una buona giornata insieme alle splendide Rosse Ferrari. Il programma vede, alle 10, l’arrivo al bivio di Colle di Tora con pausa aperitivo di circa un’ora. Presenti attività commerciali con le specialità gastronomiche. Alle 11 arrivo al Club Nautico Turano, dove verranno parcheggiate le auto. Permanenza fino alle 13.30, con svolgimento di attività ludiche (gara in pedalò). Pranzo, premiazioni al Ristorante Di Patrizia, presentazione dei libri di Ruggero Marino. Alla fine del pranzo, il «Rito delle lanterne» sulla piattaforma galleggiante. Si ascolterà una breve storia sulla valle del Turano, lasciando una piccola lanterna.Fino a oggi si svolge all’Auditorium Varrone dil’8° festival internazionale della chitarra. La manifestazione ospita artisti italiani e stranieri, con concerti gratuiti. Oggi dalle 18 sarà la volta anche di alcuni artisti reatini: inizierà Alfonso Brandi che eseguirà musiche dei grandi classici napoletani, seguito dalle esibizioni della flautista Giulia Pedone, della violoncellista Kinga Sadzinska, della cantante rinascimentale Francesca Proietti e del chitarrista Edoardo Blasetti.Piccoli borghi, ma grandi scrigni che racchiudono tesori d’arte, cultura e tradizione religiosa., borgo incantato, un esempio in tal senso, nel fine settimana ospita eventi in occasione del XX anniversario della riapertura della Chiesa di Santa Maria. Oggi la mostra fotografica presso la Chiesa Santa Maria, dal titolo «Craco e Fianello - la bellezza e il silenzio dei borghi abbandonati». La mostra dal prossimo 13 ottobre si sposterà alla residenza Monte Buono.Questo fine settimana il Comune difa il pieno non solo di Sport e Cultura. Tutto a partire dall'apertura della Mostra d'Arte mista, presso le stanze del Convento di San Francesco. La giornata prenderà il via dalle 9.10 con l'inizio del 2° trofeo del Campionato Provinciale di Ciclocross; in occasione della gara, la stessa Organizzazione ha pianificato con la Asl di Rieti lo “Screening Day”. Una mattinata incentrata sul tema della prevenzione della salute, dove sarà possibile prenotare lo screening del cervicocarcinoma con test HPV e gratuitamente, l'esame mammografico.