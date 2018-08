RIETI - Gli appuntamenti di Ferragosto in tutto il Reatino.



Per la “Bella estate” di Casaprota pomeriggio con giochi di legno per i bambini in piazza e in serata stand gastronomico e spettacolo musicale con Allegrini e Trebiani band.



A Roccantica si torna al 1059, quando nella Roccha de Antiquo i roccolani difesero Papa Niccolò II in fuga dalle truppe dei Crescenzi assoldate dal suo antagonista Benedetto X. La strenua difesa fino alla liberazione per mano dei paesani e dell’arrivo di Roberto D’Altavilla detto il Guiscardo. Il tutto nella suggestiva rievocazione storica Medioevo in festa. Fiaccole e atmosfere dell’epoca con visite al borgo medievale, botteghe aperte, spettacoli e cortei. Nel tardo pomeriggio la processione dell’Assunta in costume, poi lo spettacolo del Gruppo storico tra tamburini, sbandieratori, chiarine, danzatrici e musici. Taverne aperte dalle 20, lo spettacolo di Fantasie medievali e chiusura col grande spettacolo del fuoco.



A Rieti, aperti ufficio Iat - Sportello di informazioni turistiche, al piano terra di Palazzo di Città, in piazza Vittorio Emanuele II; la sezione Archeologica del Museo civico, in via Sant'Anna 4 e il teatro Flavio Vespasiano. Gli orari sono i seguenti: ufficio Iat 9-13.30/15-18, museo civico sez. Archeologica 10-13/16.30-19.30, teatro 16.30-18.30.



A Farfa eventi religiosi per il Ferragosto e poi stasera stand gastronomici, la musica con Mario Moretti band in concerto e il tradizionale ballo della “pupazza”. A Castelnuovo serata al Museo dell’Olio dalle 18.30 alle 22 con visite, luci e colori e le ambientazioni suggestive. Al termine degustazioni a base di olio. A Montopoli la cena in piazza del Comune alle 20 e la musica di Giobbe e la M’ama non M’ama band. Note e gusto anche a Labro, mentre a Toffia rivive il centro storico con le iniziative nell’antico centro storico. Per gli eventi al Terminillo stasera si balla con la Pagani band. A Leonessa, in piazza VII Aprile, Sanremo Story, le più belle canzoni del Festival dal 1961 a oggi, con Alessia. Eventi religiosi per il Ferragosto a Castel San Pietro di Poggio Mirteto.

Mercoledì 15 Agosto 2018



