RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino., oggi, la sagra del fagiolo borbontino: si alternano tradizione, folklore e gastronomia. Questa mattina apertura degli stand gastronomici e artigianato: presso lo stand della Pro loco di Borbona si potranno acquistare i fagioli. Dalle 11 alle 13 laboratorio di danze tradizionali. Alle 13 pranzo con menù a base di fagiolo borbontino e, a seguire, spettacolo musicale con Francesca Trenta, e il ballo della Pupazza. La manifestazione si svolgerà al coperto., la sagra della polenta: stand in piazza sotto le mura castellane del borgo medievale aperti dalle 12.30. Possibilità di visitare Palazzo Forani, aperto per l’intera giornata., lungo il Tevere, nell’area adiacente al pontile, oggi, «Sapori Sabini - Arti e mestieri di una volta»: organizzato dalla Città di Poggio Mirteto, verrà ricostruito un villaggio rurale con arti e mestieri. Una due giorni tra gare di pesca, laboratori, animazione e giochi con gli scout. Domenica mattina escursioni in kajak, dragon boat, passeggiate in bici, dimostrazioni di lancio d’asce e coltelli, punti ristoro. Oggi alle 18, al teatro Fausto Tozzi di, il Jobel Teatro presenta lo spettacolo Happy times: ispirato al cinema muto di Charlie Chaplin, è la storia di un uomo migrante che, alla ricerca della felicità, ripercorre i momenti più importanti della sua vita.Torna il Reate Festival, oggi alle 17, nella Basilica di San Domenico, a. L’organo Dom Bedos-Roubo verrà suonato da Alessandro Alonzi: un’ora o poco meno di concerto dedicata al grande repertorio organistico con opere di Alessandro Marcello, Buxtheude, Bach e Mendelssohn. Il concerto sarà preceduto da un’introduzione storico-artistica della professoressa Ileana Tozzi.Cantine aperte e due giorni di festa a: oggi riapriranno i battenti nuove e vecchie cantine, tra vino, vecchie foto, abiti antichi, il lavoro degli artigiani, spettacoli e musica. L’iniziativa di Castelnuovo di Farfa vede oggi i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario: il programma offrirà alle 10.30, nella piazzetta della chiesa, la caccia al tesoro a squadre miste di adulti e bambini. Alle 16.30 nel borgo risuonerà la musica della Banda di Poggio Nativo, diretta da Giancarlo Berluti e, alle 18.30, sarà celebrata la Santa Messa con l’accompagnamento del tradizionale coro parrocchiale della maestra Sandra Canzonetti.