RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.Sagre d’autunno nel reatino. A, oggi e domenica, torna la sagra del fagiolo borbontino. Dalle 15, in entrambe le giornate, si alternano tradizione, folklore e gastronomia. Oggi pomeriggio l’apertura della sagra con il Gruppo Tamburi Lorenzo Caporali Rione Piazza San Gemini. Alle 20 distribuzione di polenta, fagioli, insalata, arrosticini e salsicce. Ad allietare la sera la musica degli Alta Quota. Domenica mattina apertura degli stand gastronomici e artigianato: presso lo stand della Pro loco di Borbona si potranno acquistare i fagioli. Dalle 11 alle 13 laboratorio di danze tradizionali. Alle 13 pranzo con menù a base di fagiolo borbontino e, a seguire, spettacolo musicale con Francesca Trenta, e il ballo della Pupazza. La manifestazione si svolgerà al coperto., domenica, la sagra della polenta: stand in piazza sotto le mura castellane del borgo medievale aperti dalle 12.30. Possibilità di visitare Palazzo Forani, aperto per l’intera giornata.Oggi, mattinata dedicata alla lettura, con studenti e insegnanti dell’Istituto comprensivo Minervini-Sisti: dalle 9.45, maratona di lettura nell’ambito del progetto «Io leggo perché». In largo Bonfante, a, i bimbi della scuola dell’infanzia, le classi quinte della primaria e le seconde e terze della secondaria di primo grado saranno protagoniste di questa «maratona». A, lungo il Tevere, nell’area adiacente al pontile, oggi e domenica, «Sapori Sabini - Arti e mestieri di una volta»: organizzato dalla Città di Poggio Mirteto, verrà ricostruito un villaggio rurale con arti e mestieri. Una due giorni tra gare di pesca, laboratori, animazione e giochi con gli scout. Domenica mattina escursioni in kajak, dragon boat, passeggiate in bici, dimostrazioni di lancio d’asce e coltelli, punti ristoro. Sempre a, oggi alle 21, in Sala Farnese, lo spettacolo Taurotanz, ispirato al Minotauro di Friedrich Dürrenmatt, la regia è a cura di Manuela Rossetti. Domenica alle 18, al teatro Fausto Tozzi di, il Jobel Teatro presenta lo spettacolo Happy times: ispirato al cinema muto di Charlie Chaplin, è la storia di un uomo migrante che, alla ricerca della felicità, ripercorre i momenti più importanti della sua vita. A, la rievocazione dell’omicidio della Dama Bianca.«Oltre la Villa», oggi, nel cinquantesimo anniversario della scoperta della Villa Romana di: il Comune organizza una giornata di studi sulle ricerche archeologiche in corso a Cottanello, Montasola, Configni e Vacone. Conferenza alle 10 nell’edificio scolastico di Cottanello.Un incontro per stimolare, a cento anni di distanza e su basi obiettive, la rilettura degli eventi che segnarono la grande guerra, tralasciando l’eredità ideologica e culturale degli ultimi decenni. Nella sala consiliare della Provincia di, oggi, dalle 10 l’Associazione culturale reatina Domenico Petrini, il Comitato reatino dell’Istituto per la Storia del Risorgimento, l’Archivio di Stato di Rieti e l’Associazione nazionale insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (Ancri) organizzano «Incontro culturale sul centenario della vittoria», ideato dallo storico reatino Lino Martini, sul tema della rilettura della partecipazione dell’Italia alla prima guerra mondiale, un successo nella visione fascista che rivendicava conquiste territoriali, prestigio internazionale e completamento dell’unità nazionale, a dispetto dell’assurdità di un conflitto che mise in ginocchio il Paese, prostrando soldati e famiglie, e che dette all’Italia risultati inferiori alle attese, mentre il dissenso verso un tale evento ha portato persino, negli anni, al danneggiamento dei monumenti ai caduti e dei sacrari militari. Ad intervenire, saranno il professor Luciano Zani, ordinario di Storia contemporanea alla Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza, l’avvocato Gianfranco Paris, presidente del Comitato reatino dell’Istituto per la Storia del Risorgimento che presenterà il volume di Lino Martini «Storia di un dissenso. Dal diario di guerra di Cesare Pitoni (1915-1916), una crisi esistenziale sul Carso e sull’Isonzo all’ombra della censura e della criptografia», il presidente onorario dell’»ssociazione Domenico Petrini Oriano Minghetti, moderati da Rocco Panunzi, già comandante del supporto logistico dell’Esercito ed ex presidente nazionale dell’Unuci. A chiudere l’incontro, il vicepresidente della Fondazione Varrone e direttore dell’archivio di Stato di Rieti, Roberto Lorenzetti.Torna il Reate Festival, domenica alle 17, nella Basilica di San Domenico, a. L’organo Dom Bedos-Roubo verrà suonato da Alessandro Alonzi: un’ora o poco meno di concerto dedicata al grande repertorio organistico con opere di Alessandro Marcello, Buxtheude, Bach e Mendelssohn. Il concerto sarà preceduto da un’introduzione storico-artistica della professoressa Ileana Tozzi.L’appuntamento è per oggi alle 17.15 all’Auditorium Varrone di(ingresso gratuito e aperto al pubblico), dove la mezzosoprano, reatina d’adozione, Mirella Caponetti e gli allievi della scuola Real Canto si esibiranno in un concerto lirico organizzato per rendere omaggio e ricordare le vittime del terremoto che il 24 agosto 2016 ha devastato Amatrice e Accumoli. Per il terzo appuntamento di «Memoriae, cori delle terre del sisma del Centro d’Italia», protagonista la Corale 99 de L’Aquila, diretta da Ettore Maria del Romano, a seguire «Ensemble In...Canto», preparati dal contralto Mirella Caponetti, che eseguiranno brani tratti da opere liriche e famose canzoni.Cantine aperte e due giorni di festa a: oggi e domenica riapriranno i battenti nuove e vecchie cantine, tra vino, vecchie foto, abiti antichi, il lavoro degli artigiani, spettacoli e musica. Previsto, oggi dalle 19, un percorso del gusto con pizze fritte, vino e formaggi. In serata, spettacoli di trampolieri e mangiafuoco nelle strade del paese, accompagnati dalla musica dei Briganti Sabini e dalle voci di un coro gospel. Domenica l’iniziativa a Castelnuovo di Farfa proseguirà con i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario: il programma offrirà alle 10.30, nella piazzetta della chiesa, la caccia al tesoro a squadre miste di adulti e bambini. Alle 16.30 nel borgo risuonerà la musica della Banda di Poggio Nativo, diretta da Giancarlo Berluti e, alle 18.30, sarà celebrata la Santa Messa con l’accompagnamento del tradizionale coro parrocchiale della maestra Sandra Canzonetti.Oggi alle 20.30, a, nel Complesso di San Bernardino, in piazza Lauretana, 33 Officina Creativa presenta «Questo mare è pieno di voci», con Isabella Mangani e Stefano Donegà. Lo spettacolo è all’interno della decima edizione della rassegna «10 spettacoli per un teatro».Concerto, oggi alle 21, nel Palazzo della Comunità a, in occasione del I Festival musicale organizzato dal Comune di Cittaducale in collaborazione con l’Associazione Artem (Accademia reatina teatro e musica). A esibirsi ci sarà il Musì trio di Maria Rosaria De Rossi (voce), Sandro Sacco (flauto traverso) e Paolo Paniconi (Ppanoforte e arrangiamenti), con un programma dal titolo «Quando la musica è cinema». I musicisti eseguiranno brani tratti dalle più belle colonne sonore di film che hanno scritto nel tempo la storia del cinema, dall’«Eternamente» di «Luci della ribalta» di Charlie Chaplin per arrivare a un’antologia di brani di Ennio Morricone quali «C’era una volta il west», «Nuovo Cinema Paradiso», «Mission«, «C’era una volta in America», per citarne alcuni. Il concerto spazierà anche sulle colonne sonore di Andrew Lloyd Webber, Richards Rodgers, Nino Rota, Luis Bacalov e Nicola Piovani.