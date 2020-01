© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.Una poesia per San Giovanni Bosco. La premiazione dei componimenti poetici è in programma domenica a. Giunge così al termine il concorso dedicato al santo piemontese, molto legato alla Sabina, dal momento che furono numerose le sue visite al seminario di Magliano Sabina e al quale, proprio a Stimigliano, è dedicata una chiesa. Il concorso di poesia organizzato dall’Associazione culturale Casa Sabina vedrà le premiazioni domenica alle 16.30 presso la sala parrocchiale, al cospetto della giuria composta da don Enzo Cherchi, Maria Augusta Ambrogi, Biagio Cipolletta, Silvia Egidi, Valentina Alfei, Giovanni Tesone che ha esaminato le opere designando i vincitori del premio che si avvale del patrocinio del Comune di Stimigliano e del Comitato San Giovanni Bosco. A“L’amor che move il sole e l’altre stelle, I diversi volti dell’amore”: sarà questo il tema del quinto incontro dei Lettori Anonimi di Rieti, organizzato in collaborazione con la pasticceria Napoleone di via Sant’Agnese e in programma oggi alle 18. Due eventi nel fine settimana a: oggi alle 16, presso la Sala Naro, spazio alle testimonianze dedicate alla Giornata della Memoria, con film e racconti. E sempre oggi è di scena l’arte con Sincronica, la mostra dell’artista romano Paolo Vanda che, dopo aver presentato le sue opere a Montenero Sabino e a Casaprota, sbarca a Mompeo presso il Palazzo Orsini Naro.L’unica variabile è il meteo, ma si spera che domenica, a, dopo il rinvio della scorsa settimana, non ci siano altri ostacoli. I Cavalli infiocchettati entrano negli «anta» e domenica scatta l’edizione numero quaranta della storica sfilata che affonda le sue radici nelle tradizioni reatine del periodo tra la fine dell’800 e i primi del ‘900, quando il mestiere principale era quello dei carrettieri. La manifestazione, in origine, è collegata alla festività di Sant’Antonio Abate (che cade il 17 gennaio), e ricorda la sfilata dei cavalli addobbati a festa in onore del Santo. Già svolti una serie di eventi collaterali, ma il clou è atteso tra oggi e soprattutto domenica. Il programma originario viene riproposto nel fine settimana, sempre condizioni meteo permettendo. Oggi è in scaletta il tradizionale “Battesimo della Sella”, iniziativa dedicata ai bambini e organizzata dal circolo ippico Cascina Boalecchia, che dalle 11 alle 17, nella zona di Lungovelino Bellagamba, sarà a disposizione dei bambini per farli salire a cavallo. Domenica giornata centrale, con l’allestimento di un mercato di artigianato e prodotti locali a piazza Chiesa del Suffragio, da dove alle 12 partirà anche il corteo in costume che arriverà fino alla chiesa di Sant’Antonio Abate, rievocando il vecchio rito. Tra le 13 e le 16, poi, nella piazza ci saranno esibizioni di pattinaggio organizzate dalla Asd Rieti in line.La sfilata inizierà alle 14 con i cavalli che partiranno dal Foro Boario e, percorrendo la Salaria, arriveranno a Porta d’Arce. Dopo il saluto delle autorità, il corteo proseguirà in via Grabiladi, passerà in piazza, uscirà poi dalle mura a Porta Cintia per arrivare nella zona di viale Matteucci e via Duprè Theseider. Dopo il passaggio in viale Sacchetti Sassetti i cavalli passeranno per Porta Romana e poi da via della Verdura in largo Bachelet, torneranno in piazza e concluderanno la sfilata a Porta d’Arce alle 16.Un’escursione unica nel suo genere, domenica, che porterà alla scoperta dell’impressionante fenomeno naturale della dolina carsica del Revotano, nel territorio del Comune di, nel cuore dei Monti Sabini. Si discenderà nella voragine verde-smeraldo del Revotano (letteralmente: “il rivoltato” o il “ribaltato”), originatosi dal crollo della volta e delle pareti, che presenta proporzioni considerevoli: 250 metri di diametro e circa 150 di profondità, ed è una delle formazioni carsiche più grandi e importanti dell’Appennino centrale. È caratterizzato da una folta vegetazione che ricopre la base del suo abisso e da enormi massi ciclopici e rocce crollate. Il luogo è legato a un’antica leggenda popolare: si narra che dove si trova il Revotano sorgesse, in un’epoca imprecisata, il nucleo originario della medievale Roccantica. A causa della blasfemia e assoluta mancanza di religiosità dei suoi abitanti, il villaggio sarebbe stato fatto sprofondare, dando vita all’immensa voragine. Si salvò solamente una fanciulla, unica con bontà d’animo, che da una voce divina fu avvisata dell’imminente punizione per i blasfemi, e fu proprio lei a fondare il nuovo abitato di Roccantica, nelle vicinanze di quello fatto sprofondare.L’escursione di domenica partirà alle 9.30 dal borgo di Roccantica dove si tornerà la sera. Dopo essersi inoltrati nel bosco di lecci, corbezzoli, ginepri e querce, si discenderà lungo l’alveo del torrente di Galantina, dove gli escursionisti visiteranno i resti di un antico mulino ad acqua. Da lì si risale la montagna fino a giungere all’affaccio sul vuoto della dolina e poi si scenderà al suo interno (per facilitare la discesa e la risalita nella dolina, si useranno corde con funzione di “corrimano”). All’interno si troverà, tra gli altri, “l’albero della vita”. Durante l’escursione, gli organizzatori dell’Associazione Sabina in Trekking hanno previsto la sosta pranzo, preparata dai componenti dell’associazione stessa, che prevede polenta cucinata alla brace con la legna del bosco e condita con pomodoro, salsicce, funghi, olive taggiasche e pecorino. Il tutto accompagnato da bruschette con olio biologico di Cantalupo in Sabina con pomodori e mortadella. Immancabile il vino rosso locale. È obbligatoria la prenotazione entro le 18 di oggi tramite la messaggistica di facebook (Stefano Aperio Bella) oppure con un messaggio whatsapp o sms (info: 327/9308192). È consentito portare animali al seguito, con criterio e senso di responsabilità.