RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.I sapori d’autunno protagonisti nel fine settimana in Sabina con un ricco programma che parte dae dalla due giorni “Made in Sabina”. Un’occasione per conoscere e assaggiare le auto e micro-produzioni agricole locali. Per il secondo anno produttori e coltivatori diretti si riuniranno, oggi, presso il parco comunale “Il Monte”, in un grande evento-vetrina per quell’agricoltura ancora legata alle tradizioni e che offre ogni giorno occasioni di inserimento lavorativo. Gli espositori saranno suddivisi in un’area coperta all’interno del parco in aree tematiche: i birrifici artigianali, le cantine vinicole e le distillerie, i caseifici, le norcinerie e macellerie, i produttori di frutta e verdura, i produttori di farine e loro derivati (pane, pasta), i produttori di spezie ed erbe aromatiche, i produttori di miele, conserve e marmellate e, ovviamente, i produttori di olio extravergine di oliva, prodotto di punta della Sabina. Durante l’intera manifestazione sarà possibile degustare i prodotti tipici: in particolare, domenica a pranzo verranno preparate soltanto ricette a base dei prodotti venduti in fiera., oggi, la festa d’autunno: appuntamento dalla mattina in località, nel bosco sacro della dea Vacuna dove è allestita la festa. Polenta e salsicce, caldarroste e vino novello saranno protagonisti della giornata che trascorrerà fra tradizione, folclore e musica. Sapori del Borgo Antico oggi a. Tra vicoli e cantine, “scorci” di Medioevo e profumi del Cicolano oggi a pranzo. Apertura delle cantine enogastronomiche e mostre. Ospite lo chef Gianfranco Vissani.Oggi a, in piazza Roma dalle 11, la manifestazione “Lazio delle Meraviglie”, ecofesta per valorizzare i prodotti locali e della tradizione grecciana, con spazi per i bambini, giochi e laboratori creativi sul riciclo, momenti musicali con gruppi locali e coro gospel. Artisti di strada, musica e gastronomia nelle strade nella due giorni del Word Fest a. Inaugurata al castello Orsini la mostra pittorica. Oggi alle 17, presso il castello, verrà istituito il Premio Virginia Onorato alle migliori produzioni documentaristiche e, a seguire, si terrà la proiezione del documentario “Montenero prima e dopo”.Spettacolo a, oggi alle 18, al teatro Comunale con “Brillante”, commedia di Marco Maltauro per la regia di Paolo Orlandelli. Sulla scena quattro attrici: Stefania Barca, Antonietta D’Angelo, Francesca La Scala e Marina Vitolo. Il contributo audio è di Giorgio Colangeli mentre le opere del pittore Lamberto Trombetta Sinossi. Info e prenotazioni: 380/4617448. Ai Notturni delle città ed il Festival dei lupi mannari.Oggi alle 17, nel centro storico di, lo spettacolo “La vita è n’affacciata de fenestra” a cura del Teatro delle Condizioni Avverse, con Lidia Di Girolamo, Federica De Francesco, Laura Desideri, spettacolo di teatro, danza e musica a cura dei ragazzi della scuola di Teatro.Oggi alle 17, nella Basilica di San Domenico, a, il Reate Festival propone invece il concerto d’organo e percussioni antiche. Protagonisti sono Gabriele Lavi (organo) e Mauro Occhionero (percussioni antiche).Oggi alle 17 a, il Priore Eugenio Gargiulo, dopo la messa, benedirà il dipinto, di San Giovanni Paolo II donato all’Abbazia dal professor Francesco Veròla. La tela col ritratto di San Giovanni Paolo II, il quale fu ospite in Abbazia nel 1992, durante la sua unica visita in Sabina, sarà poi collocata nella nuova Sala Capitolare.