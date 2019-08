© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.Cinema sotto le stelle adove è in corso la prima edizione del Fara Film Festival. Proiezioni di film in piazza Duomo, ospiti attori e registi, incontri col pubblico e interviste e poi, presso la Lounge Area, cene e degustazioni enogastronomiche oltre ai workshop. Oggi, dopo i cortometraggi delle 18, il cinema incontra il vino con degustazioni guidate e poi la serata di gala organizzata da Sara Paolini: incontro con Lino Banfi, intervista curata da Ilario Di Giovanbattista, direttore di Radio Radio, media partner del Festival. Cena di gala sotto le stelle con artisti e cast, un live musicale con le colonne sonore più famose del cinema e la proiezione del film «L’allenatore nel pallone». Domenica ancora film alle 18, «Bene ma non benissimo», poi l’aperitivo col cast del film «La notte è piccola per noi» e le premiazioni. Il Festival è organizzato dal Comune, l’ingresso alle proiezioni è libero., rassegna cinematografica all’aperto sulla sostenibilità socio-ambientale: questa sera presso l’area mercato Mako il film «This changes everything» di Avi Lewis., oggi, «Borgo in Canto», concorso canoro che vedrà presidente di giuria il cantante Piero Pelù. Un contest che vedrà nella giuria di qualità Roberta Faccani, Luca Pitteri, Cheryl Porter.Eventi in movimento, oggi a, la manifestazione presso il sito archeologico delle Terme di Vespasiano. Dalle 18 laboratori, poi gli stand enogastronomici e alle 20.30, l’orchestra da camera Sabina Ensemble - Giappone e il Coro Lirico dell’Umbria. A, parte domenica la XXX edizione di «Frasso Musica», per la direzione di Fabrizio Fiorini. Domenica aprono gli allievi del Conservatorio di Santa Cecilia: Beatrice Zappalenti, Simone Coccia, Ilaria Violetti, Marzia Marianantoni, Veronica Aracri, Federica Paganini, accompagnati al pianoforte da Michele Biki Panitti. Adomenica alle 21.30 «Francesco, Jacopone e le laudi»: due passi nella mistica con il Canto Gregoriano. Direzione artistica di Germano Rubbi.Fino a domenica tornano le Osterie dei pozzi a, appuntamento che da otto anni anima l’estate reatina grazie all’impegno dell’associazione Sunshine, capitanata da Daniele Rossi e Carlo Luciani. Si comincia dalle 18 alle 20 con i giochi di legno per bambini, a seguire l’apertura delle osterie e i concerti, dalle 21.30: stasera musica anni ‘80 e ‘90, Oumy n’diayei e Heavy Wood, domenica Eliana e Cristian, Fireflies e Luca e Germano. Nove gli stand culinari: tornano gli arrosticini. Per gli amanti dei dolci da non perdere la Mimosa di Adelmo. L’associazione culturale Macondo propone domenica alle 19 il baratto dei libri: lettori piccoli e grandi potranno scambiarsi testi di ogni genere. Oggi invece, sempre dalle 19, Giallo al Centro propone «Il male non va in vacanza - Le città in nero», conversazioni thriller con Sara Ferri che presenta «Dimentica la notte» e Roberto Leonardi con «Lasciati uccidere».Oggi e domenica spazio alla visita guidata gratuita tra gli storici vicoli dicon Rieti Sotterranea: la partenza alle 18 con appuntamento all’Osteria Garibaldi in via Garibaldi, per informazioni. Per informazioni 320/291903.Una giornata tra natura, sport e solidarietà. Domenica 4 agosto tornano ale Cottanelliadi, secondo memorial Gilberto Volpi. Cinque le competizioni sportive, che ruoteranno intorno alla zona dei prati di Cottanello. Maratonina di 9 km, gara in mountain bike di 15 km, torneo di calcio a 5, green volley e staffetta 4 per 300 metri alla quale seguirà anche la staffetta dei bambini: è questo il ricchissimo programma messo in piedi dall’organizzatrice dell’evento, Maria Iole Volpi, che ha deciso di ricordare in questo modo la figura del padre, scomparso poco meno di due anni fa e molto conosciuto a Cottanello. L’evento sarà un’occasione per stare insieme, ma sarà anche per fare beneficenza: il ricavato dell’evento sarà devoluto al centro Alzheimer di Cantalice, così come avvenuto già un anno fa. Sono già oltre 120 gli iscritti alle gare, con i posti chiusi per i tornei di calcetto e green volley, mentre è ancora possibile iscriversi alla maratonina e alla gara delle mountain bike. Proprio queste ultime due gare saranno le prime a partire alle 8.30, mentre i tornei cominceranno alle 9.30 e alle 10. Ultimo evento è la staffetta in calendario alle 14. Durante la manifestazione ci sarà un pranzo in montagna al quale potranno partecipare sia i concorrenti che gli spettatori e sarà creata un’area bimbi con animazione. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina facebook o instagram dell’evento e può essere contattata l’organizzatrice Maria Iole al 335/5672035.Festival delle, oggi e domenica. Programma su doveviaggi.it/festivalvallireatine. Santa Maria della Neve con il «toro ossequioso» da oggi a. Ada oggi la festa del patrono San Gaetano da Thiene. Asagra dei stringozzi, con degustazioni e spettacoli fino a domenica. Sagra degli spiedini alla pecorara afino a domenica. A, le serate del cacciatore al velodromo. A, in piazza Salvo d’Acquisto, sagra della pizza fritta e arrosticini fino a domenica e adalle 19, oggi e domenica, sagra delle fettuccine alla trebulana. Addomenica sagra delle fettuccine ai funghi porcini. Adomenica Giornata con la Croce Blu Sabina.