RIETI - Gli appuntamenti del fine setimana in tuto il Reatino.Un fine settimana di favole e letteratura a. Oggi e domenica, il paese diventa il «Borgo delle meraviglie», nel progetto culturale sostenuto da Mibac e Regione Lazio, in collaborazione con la Residenza artistica nazionale Centro Jobel, per iniziative gratuite. Si parte oggi, dalle 16 alle 20, quando Micigliano si trasforma ne «Il Paese delle Fiabe», con teatro ragazzi, di strada, animazione, spettacoli per le famiglie, laboratori creativi per bambini in tutto il centro storico. Domenica, dalle 11, via al «Cammino letterario», in un viaggio, nel centro storico, nella Divina Commedia di Dante: in questa occasione si tratta delle pagine dell’Inferno., ultima settimana di proiezioni, all’anfiteatro di San Biagio, per la rassegna cinematografica «Parliamo di donne - le donne e la politica», con Luca Verdone come direttore artistico. Il format prevede, oltre la proiezione, l’intervista e l’incontro con gli ospiti: questa sera alle 21.30 «Libera, amore mio!», ospite Oscar Cosulich e, domenica, «Rosa Luxemburg», ospite Heidrun Schleef.Oggi e domenica, con la Fondazione Varrone, per «Teatro Altrove» si va a, ospiti del Comune die della: oggi alle 19, il Teatro Potlach racconta la vita e la storia di Edith Piaf, mentre domenica (ore 19) la vita di Leonardo da Vinci viene rappresentata dal Teatro Jobel.Domenica alle 21.30, il 747 Music Bistrot di, propone «La cena delle cretine» del Teatro delle Condizioni Avverse, diretto da Manuela Fioravanti, con Stefano Abbatelli, Angelica Di Giovenale, Sandro Fiorini, Marta Marcellini, Gabriella Torre, Claudia Zonetti. Oggi «Water & Fire» sul Velino acon lo spettacolo sul fiume oggi alle 21.30.Fara Music Festival a. I concerti del weekend: oggi Roberto Gatto, Andrea Pozza, Dario Deidda Trio e, domenica, Pierpaolo Bisogno Quartet feat Rocco Zifarelli & Roberto Gatto. Tutti i concerti sono gratuiti.Una tradizione agricola del passato che rivive per un giorno. Oggi, a partire dalle 9, Coldiretti Lazio, in collaborazione con Coldiretti Rieti, danno vita alla Festa della Transumanza, in programma in piazza Vittorio Emanuele II a, con 6.000 pecore. Protagonista sarà la pastorizia, in un momento non facile ma, più in generale il mondo dell’agricoltura. Un appuntamento che precede quello di domenica, sull’altopiano di, dalle 9 alle 21, tra agrichef, street food, laboratori per la produzione di formaggi e fattorie didattiche. Si racconterà ai consumatori il valore delle produzioni della pastorizia dell’Italia centrale: il cibo e le culture enogastronomiche, peculiarità agroalimentari del Reatino. L’iniziativa si inserisce nel percorso di Campagna Amica e Coldiretti: tra gli obiettivi cè la sensibilizzazione a un’alimentazione consapevole, attraverso le tradizioni dei territori e a tecniche come, appunto, la transumanza.oggi «Il Mercato dei sapori - Come una volta... dalle cantine alle piazze». Dalle 20-20.30, degustazioni nelle cantine del centro dei piatti della tradizione montasolina. Verranno poi aperti al pubblico alcuni monumenti meno noti, tra cui parte del complesso dell’Opera Pia Cimini, la chiesetta de Il Monte, la biblioteca e l’archivio storico, le mostre permanenti di Arti e Mestieri e fotografica, il forno comunale, oltre ad altri spazi privati come location artistiche. Inoltre, i concerti di Roberto Billi dei Briganti di Fiammignano e del Mad cap Project.Domenica dalle 12.30 la sagra delle sagne strasciate a. Doppia escursione con la Sabina Trekking: oggi con trekking acquatico nell’. Domenica si sale di quota, partendo dalle, (in entrambi i casi, possibilità di immersione nelle acque) per arrivare poi al Casale Fatucchio, zona di pascolo allo stato brado e giungere sulla sommità del Monte Ode.