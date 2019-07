© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino., è il giorno della Festa del Sole, con le gare sul Velino: alle 16.30 la benedizione del vescovo Domenico Pompili, dalle 17 le gare sul fiume fino all'atteso Palio della tinozza.Ha preso il via a, per la direzione artistica di Luca Verdone, la rassegna cinematografica «Parliamo di donne - le donne e la politica». Terza edizione della kermesse, nell’anfiteatro del convento di San Biagio: il format vede proiezione del film, dibattito tra direttore artistico, ospiti e spettatori. Questa sera è la volta del film «Evita», ospite Paola Lavini.«Un’Estate di Cinema - I re della commedia» a, nel cortile della chiesa rurale di San Martino (inizio alle 21.30, biglietto 3 euro). Questa sera il film «Modalità aereo».Moda sostenibile e riciclo a: questa sera alle 21 in piazza Belvedere serata di arte, moda e spettacolo promossa dalla Pro loco. Gli artisti del riciclo in gara con la sfilata di abiti 100% ecosostenibili realizzati esclusivamente con materiali di scarto e rifiuti. Testimonial d’eccezione gli attori Paolo Triestino e Nicola Pistoia protagonisti del video «E...state al cassonetto». Presente l’enogastronomia a cura della Pro loco Di Frasso Sabino.Serate di festa a: questa sera cena in piazza e vecchie storie, letture e racconti. A, oggi, la sagra della pizza fritta con serata musicale. Afino a oggi stand gastronomici e serate danzanti. Aoggi mercatino dell’artigianato, street food, animazione e musica.Torna a, oggi, «Il Cammino dell’Arte e del Gusto», XIV edizione del percorso enogastronomico e culturale. Partenza da piazza Castello, quindi piazza San Felice, piazza del Ballo e chiostro di Santa Maria, tra tante specialità. In piazza del Ballo, oggi, il live di Alan Spicy: si parte alle 20, disponibile un bus navetta. Oggi, poi, escursione al cippo commemorativo del disastro aereo Sabena del 13 febbraio 1955: partenza alle 7.30 da piazza della Repubblica per raggiungere in pullman il Terminillo.Si parte dae si arriva alle terre del sisma. La XIII edizione del Fara music festival di Enrico Moccia prende il via da Fara Sabina capoluogo dove dal 22 al 28 luglio si susseguiranno concerti gratuiti e le attività della summer school. Ma le proposte musicali della direzione artistica di Moccia sconfineranno, arrivando il 25 agosto ad Accumoli e il 31 agosto ad Amatrice, per il gran finale. Come ogni edizione, durante il Fara music, non mancheranno enogastronomia, artigianato, e la didattica, parte integrante di una manifestazione che dà ampio spazio ai giovani e ai musicisti emergenti. Lo storico connubio tra il festival e l’unione europea si conferma con la collaborazione con l’Austria, partner per l’edizione 2019. Il 26 Luglio salirà sul palcoscenico Simon Raab con il suo Quartetto Purple is the color vincitore del Central European Jazz Competition. Oltre all’Austria proseguono i legami con la Polonia, che il 23 luglio presenterà il Trio del vibrafonista polacco Marcin Pater vincitore dell’ultima edizione del Jazz Juniors Festival di Cracovia. A chiudere il trittico europeo, il progetto in trio del pianista slovacco Miloš Bihary Jazz Funk Brothers, sul palco il 24 luglio. Lunedì, la serata inaugurale è affidata a Ergio Valente Trio. Insieme al pianista campano ci saranno Aldo Capasso al basso e Marco Fazzari alla batteria. Il 25 luglio sarà la volta del Jonathan Kreisberg Quartet. Tra i più interessanti chitarristi della scena newyorkese, Kreisberg sarà al Fara music festival con Colin Stranahan alla batteria, Martin Bejerano al piano e Matt Clohesy al contrabbasso. Il 26 luglio, dopo Purple is the color, Fabio Zeppetella e Umberto Fiorentino Duo con Chiara Civello. Il 27 luglio spazio a Roberto Gatto, Andrea Pozza, Dario Deidda Trio. A chiudere la tredicesima edizione della rassegna jazz tra le più longeve del Lazio, il 28 luglio, sarà il Pierpaolo Bisogno Quartet insieme a Rocco Zifarelli.