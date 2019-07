© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Si chiude a Parco San Paolo dila 28esima edizione della «Rassegna Grande Cinema Italiano». Oggi il contest per talenti emergenti e Stella per una notte col coreografo Maurizio Serafini e lo stilista Erasmo Fiorentino con ospiti alcune delle finaliste di Miss Mondo Italia.Velino festival 2019 con Cunti e Racconti. Oggi la chiusura del Festival. Alle 19 ad, presso il chiostro di Santa Chiara, l'esibizione di parkour del Gruppo Momu. Alle ore 21.30 a, in piazza Umberto I, Cie Twain presenterà lo spettacolo di danza Corpi F. Si chiuderà alle 22, presso i Campetti di via del Terminillo, a, con lo spettacolo di teatro urbano Terramia di Ondadurto Teatro.oggi torna la sagra del fungo porcino. Dalle 9 fino al tardo pomeriggio, degustazioni, musica dal vivo, stand e visite guidate, un'intera giornata sarà dedicata al fungo che dalle 12 nel grande locale con oltre 500 posti a sedere ed ampi spazi verdi attrezzati per esalterà il sapore delle bruschette, delle fettuccine e dei bocconcini, da gustare insieme alle carni alla griglia e a un buon bicchiere di vino rosso. Aoggi sagra della patata, a partire dalle 12.30 gnocchi al sugo di pecora, patata fritta, patata al coppo, arrosticini di pecora.