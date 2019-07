© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Entra nel vivo, tra gli ospiti, il contest «Stella per una notte», film di prima visione, 28esima rassegna Grande cinema italiano di. Al parco San Paolo, prima delle proiezioni, si alternano gli ospiti intervistati da Steve Della Casa e Claudio De Pasqualis. Inoltre stand gastronomici a cura della Pro loco. Il cartellone della rassegna prevede questa sera la proiezione del film di Matteo Garrone «Dogman» con Marcello Fonte ed Edoardo Pesce. La rassegna proseguirà fino al 13 luglio con proiezioni tutte le sere alle 21.30.Sagra paesana a, in località, fino ad oggi. Previste passeggiate a cavallo, domenica mattina (dalle 8), e battesimo della sella oggi pomeriggio (dalle 18), serate di gastronomia (dalle 20) e spettacoli musicali di liscio: questa sera (21) l’Allegrini e Trebiani band.Villa Battistini a, sede del Conservatorio, oggi propone la II edizione di «EmufestSabina», Festival internazionale di musica elettroacustica. Tre concerti, due presentazioni, una performance, tra incontri e riflessioni con i compositori. Nove le nazioni rappresentate. Info su sabinaelettroacustica.it e facebook.com/sabinaelettroacustica.Ultimo appuntamento oggi, a, presso l’Abbazia, per il Festival organistico farfense: alle 16.30 il concerto del maestro Roberta Duranti., frazione di, si festeggia Santa Serena fino a oggi con la sagra della lumaca, stand gastronomici aperti dalle 20.30 e spettacoli musicali tutte le sere con orchestre di liscio e non solo. «Castello Errante in Sabina», con la Residenza internazionale del Cinema. Fino al 31 luglio a, un attore d’eccezione: Giacomo Ferrara, il giovane talento, coprotagonista in Suburra. Il paese ospita una troupe internazionale di studenti provenienti dalle più importanti Scuole di Cinema d’Italia, del Centro e Sud America. A, oggi, la Festa della Montagna per il centenario dell’Associazione nazionale alpini: alle 11.30 la messa animata dal Coro Ana di Roma presso il rifugio Mannetti di Selvarotonda, quindi deposizione di una corona e pranzo.