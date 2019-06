© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Tra piazza Cesare Battisti e piazza Vittorio Emanuele II, a, in corso il Rieti Sport Festival. Tra gli ospiti di oggi (ore 19) ritirerà il premio Rieti Sport Festival Tommaso Paradiso, frontman di una delle band i Thegiornalisti. Sempre oggi (ore 20 arriverà a Rieti anche il campionissimo di kitesurf Airton Cozzolino, mentre l’altro grande ospite di domenica (ore 21) è Sinisa Mihajlović., oggi, sagra della fregnaccia al parco Il Monte: via al mattino, menù degustazione a pranzo con gnocchi al ragù, arista, funghi e piselli, acqua e vino e, dalle 15.30 a sera, le fregnacce. Nel pomeriggio la musica del gruppo Un Sabato Italiano.Palline pronte a schizzare da una parte all’altra del tavolo per il terzo torneo di calcio balilla «Città di Rieti», oggi a, in via Garibaldi, dove sono posizionati i tavoli da gioco e sarà vietata la circolazione. La competizione amatoriale è intitolata al Grande Torino. Oggi sono previste le finali. La quota di partecipazione è di 10 euro a persona e, come nelle precedenti edizioni, l’intero ricavato sarà devoluto per la cura dei cani senza famiglia ospiti del canile sanitario reatino. Il torneo è organizzato da Radiomondo, Bar 18.01, Gruppo Fratres, Confraternita di Misericordia, Rietinvetrina.it, Associazione Musikologiamo e Tesori a quattro zampe, col patrocinio del Comune di Rieti assessorato Servizi sociali. Per iscrizioni: 389/0183407.Pirandello ha ancora qualcosa da dire e sempre molto da insegnare: lo sanno bene gli allievi della Scuola di Teatro Letreffe di Giovanni Leuratti. Oggi alle 17, al Piccolo teatro dei Condomini di, i ragazzi mettono in scena «L’imbecille»; sabato 15 giugno, alle 17 e alle 21, il gruppo degli adulti porterà in scena «La Giara». Ingresso a 10 euro. Consigliata la prenotazione al 333/1550417.Da domenica al 7 luglio il Festival organistico farfense 2019, organizzato dalla Comunità benedettina farfense che prevede cinque concerti, la domenica alle 16.30, nella Basilica di Santa Maria di. Il primo appuntamento è oggi col maestro Dino Rando. Decima edizione della sagra della lumaca a, oggi, al parco Fonte Pesole: saga per l'intera giornata, nel pomeriggio gonfiabili per i più piccoli, degustazioni e serata danzante coi Balla Balla.«Sabina Sicura», oggi, a, terza edizione della festa della sicurezza. Dalla mattina, attese associazioni di volontariato e i gruppi di Protezione civile, accolti dalle istituzioni, a partire dal sindaco Paolo Rinalduzzi, e dalla banda musicale del paese. Poi, nel parcheggio Elio e Augusto Di Carlo inizieranno le dimostrazioni. Dalle 12.30 apertura dei punti di ristoro con tipicità locali prima di riprendere con le dimostrazioni del pomeriggio. Oltre alle tante attività dei vari gruppi di soccorso, sempre nel pomeriggio, nel parco comunale, giochi e attività ludiche per i bambini, in una giornata di festa, ma che servirà soprattutto a divulgare la cultura di Protezione civile. Attesi i gruppi di protezione civile Base 2001, il gruppo di Cantalupo, Collevecchio, Casperia e della Croce Rossa Italiana.Torna il «Birra Del Borgo Day» alla Villa Comunale di. Fino a oggi, attività, gastronomia e musica, per celebrare il XIV compleanno di uno dei marchi più noti del Centro Italia. Un’occasione per conoscere più da vicino il mondo della birra, grazie alle visite guidate nel birrificio die all’intervento di esperti del settore, che mostreranno al pubblico anche lo svolgimento della cotta, la tecnica per produrre il mosto di birra. Più di 130 tipi di birra saranno a disposizione dei partecipanti, navetta dalla Villa Comunale.