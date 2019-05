© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E’ festa acol «Calendimaggio» e la sagra dei vertuti. Un rito arcaico e una ricetta tipica di Paganico Sabino per la festa del 1° maggio. Il ritorno alla vita e la rinascita rappresentano l’allegoria del «Calendimaggio», una festa tipica della tradizione contadina, che nei secoli passati salutava l’arrivo della buona stagione. Anche quest’anno, alle 11.30, tornerà il rito con gli abitanti del posto che immergeranno tre ghiere di noci in un bicchiere colmo di vino: se le noci resteranno a galla, quella in arrivo sarà un’ottima stagione per il raccolto. La festa si sposterà poi in tavola con la sagra dei vertuti, una zuppa primaverile a base di legumi e cereali, da gustare insieme ai maccheroni al pomodoro, alle salsicce, alle bruschette e a un bicchiere di vino nel centro diurno con posti coperti da capienti tensostrutture. Oltre alla gastronomia, sono in programma momenti di folklore e intrattenimento mentre i prodotti tipici della zona saranno in mostra negli stand allestiti per l’occasione. Passeggiata gastronomica e sagra dei vertuti, piatto di legumi e cereali tipico della cucina contadina, oggi a. A fare da cornice alla sagra - con le degustazioni che iniziano alle 13 - laboratori per bambini e animazione, mercatino di prodotti tipici ed agro alimentari, oggettistica e artigianato. Festa di Primavera oggi a, tra giochi in piazza e passeggiate gastronomiche itineranti per le vie del borgo a pranzo e a cena. Pomeriggio con la caccia al tesoro e in serata il rogo della pupazza.Oggi, primo maggio, come da tradizione, si chiuderà la stagione di teatro contemporaneo presso il Potlach dicon una grande festa, durante la quale si potrà assistere a diversi spettacoli, tra cui «Zeza e Pulcinella» del Teatro Bertolt Brecht di Formia, dove la meraviglia del teatro di strada si unisce alle atmosfere farsesche della maschera napoletana per dare vita a uno spettacolo originale, per spettatori di ogni età. Appuntamento con «Zeza e Pulcinella» alle 18. Trekking in Sabina: fave, pecorino e la polenta alla brace sul Monte Pizzuto (1288 metri) con una escursione che partirà alle 10 dal parcheggio della struttura ricettiva Tancia Hostel Housel (800 metro) nel Comune di. Per l’occasione, autovetture a disposizione dalle 9 dalla piazza di. Info: 327/9308192.