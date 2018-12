© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appunamenti del fine settimana in tutto il Reatino.una selezione di film di musica visiva, curata dal Center for Visual Music di Los Angeles: oggi va in scena «L’occhio nella mente», con le proiezioni nel castello rinascimentale. I film selezionati, di una cinquantina di minuti, percorrono oltre ottant’anni di storia di questa forma artistica. Sono incluse opere di Oskar Fischinger, Mary Ellen Bute, Jordan Belson, John Stehura, Robert Seidel, Bret Battey, Baerbel Neubauer, Chris Casady, Paul Fletcher. Oggi, dalle 16, Ionsea metterà a disposizione il suo vj set per sperimentare la produzione di immagini in tempo reale a ritmo di musica.Il Fara Music Festival 2018, dopo la sessione estiva di Fara Sabina, propone fino a domenica un’edizione invernale a, al teatro Flavio Vespasiano, con tre star del jazz. Questa sera alle 21.30 Danilo Rea e il suo pianoforte in una performance tra opera, improvvisazione lirica, canzoni italiane e jazz. Domenica sera, Enrico Rava Quartet con Enrico Rava (tromba), Francesco Diodati (chitarra), Gabriele Evangelista (contrabbasso), Enrico Morello (batteria)., oggi, la sagra della polenta con salsicce, con la distribuzione dalle 12.30, l’intrattenimento musicale del Gruppo Bruno Duranti, il concorso «Presepiando a Montopoli» con produzioni artigianali, la mostra dedicata ai 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale e la distribuzione in piazza del Comune, nel pomeriggio, di cioccolata calda e vin brulè. Domenica pomeriggio l’intrattenimento per bambini «Village Santa Claus», tra gonfiabili e palloncini. Inoltre spettacolo teatrale della Compagnia del Quinto Piano «Isso Essci e...» di Sandro Lucentini, oggi e domenica alle 18, al teatro San Michele.«Un Sogno così», questa sera, a, fra teatro e musica, dedicato a Domenico Modugno tra canzoni, monologhi e testi inediti. In scena Nico Caruccio e Mico Argirò. Festeggiamenti per la patrona Santa Barbara, oggi e domenica, a, tra stand gastronomici e atmosfere natalizie. Oggi e domenica astand gastronomici e mercati per il Natale al borgo. Mercati natalizi nel weekend ae a. Domenica il castello disi trasformerà nel castello di Babbo Natale con annessi mercatini, mentre a, oggi, la tradizionale sagra «dellu pizzillu».Prende il via da oggi «Natale ad- Città del Commercio», che caratterizzerà l’intero periodo natalizio, fino al 6 gennaio. Si spazia dalla pista di pattinaggio all’albero di Natale della Thun con la Natività, dai laboratori creativi «le officine di Babbo Natale» agli spettacoli teatrali per tutte le età, adulti e bambini. Sabato 22 dicembre, inoltre, lo spettacolo itinerante «Le bianche presenze», a cura dell’Accademia Creativa.ospita i mercatini, a partire da oggi e poi il 16 dicembre: l’appuntamento è in viale XXIV Maggio., in attesa di avviare le tradizionali rappresentazioni del presepe vivente, per tutto dicembre è sempre più il «Borgo del Natale». Tra i molteplici appuntamenti, oggi stand aperti dalle 10 alle 20, accanto a «Golosità nel Borgo del Natale». Alle 11 di oggi, inoltre, visite guidate e, alla stessa ora, apertura del villaggio di Babbo Natale, «Itfuditaly - Il tronchetto più lungo del mondo», per preparare e degustare il dolce tipico. Dalle 17.15-17.30 parte «Borgo in candela», con il paese che viene illuminato solo da luci naturali e candele. A seguire, esibizioni artistiche e cene a tema. Domenica, poi, stand aperti dalle 10 alle 18, e, dalle 11, tornano le visite guidate e riapre «Itfuditaly - Laudato sì fratello vino». A seguire, esibizioni artistiche nell’area spettacoli. Il programma, a cura di Comune e Pro loco, proseguirà fino al 6 gennaio.Atmosfere natalizie anche a, a cura di Comune e Pro loco. Domenica, alle 11, in piazza della Repubblica, arriva il mercatino di Natale, con prodotti tipici, decorazioni, artigianato, arte presepiale e intrattenimento. A seguire, spazio a una delle tipicità della tavola, la polenta con salsicce e spuntature: dalle 13 al via la II polentata sotto la torre, con le note creative della Gipsy Swing Band. Creatività, invece, per i più piccoli, nella sala consiliare dalle 15, con il laboratorio di ceramica per realizzare decorazioni per l’albero.Una delegazione di Instagramers da Toscana e da Roma parteciperà alla tappa di domani di «tra borghi e abbazie», realizzato dalla Camera di commercio di Rieti in collaborazione con la sua Azienda speciale per promuovere il Cammino di Francesco. Oggi, tutti gli «Igers» avranno la possibilità di dare sfogo alla loro creatività su ciò che li circonda attraverso Instagram Stories e scatti fotografici condivisi sui canali social. Gli hashtag che utilizzeranno sono: #laterradeicammini #igersforeccellenze. Un’occasione importante, quella di aver conquistato l’attenzione di questa community, che dal 2011 pubblica foto e immagini su Instagram e su altri social.