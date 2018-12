© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.Festeggiamenti del ventennale per la Confraternita Sant’Andrea Apostolo, patrono die una mostra fotografica inedita sui Pontefici. Fino a domenica la Confraternita Sant’Andrea, in collaborazione con Comune, Parrocchia, coro e catechiste, azienda faunistica-venatoria, banda musicale, centro anziani, Pro loco, associazione Cavalieri e Allevatori, dà vita alla festa. Inaugurata una mostra fotografica originale, «Habemus Papam», per la prima volta dedicata alla vita dei Pontefici. A curarla, Roberto Lucignani, per circa vent’anni responsabile del Gabinetto Fotografico della Sovrintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale. A tagliare il nastro il sindaco Franco Piersanti. Oggi, poi, la festa religiosa con le Confraternite ospiti, la Messa presieduta dal vescovo di Sabina - Poggio Mirteto, Ernesto Mandara, e la processione con le note della banda musicale Santa Cecilia.Organizzato dalla Camera di commercio di Rieti, oggi, un percorso di trekking tra i sentieri nell’area di: partenza alle 8.30 con una navetta dalla sede della Camera di commercio per poi arrivare alle 9.30 ad Amatrice, da cui si partirà a piedi dal piazzale antistante la Casa della Montagna. Adesione gratuita.Torna l’appuntamento prenatalizio a, che anche oggi, domenica, si trasforma nel «Paese di Babbo Natale». L’iniziativa vedrà, dalle 10 alle 19, la presenza di mercatini artigianali, musica, prodotti tipici, la locanda del borgo e animazione, in una manifestazione a cura della Pro loco di Collalto e che verrà replicata in tutto il mese di dicembre a partire da sabato 8.Arriva a«Etsy Made in Italy». L’iniziativa, oggi, è organizzata da un team di venditori Etsy locali e supportato da Etsy, piattaforma online della creatività, in cui sarà possibile visionare da vicino creazioni originali, prodotte da ventidue imprenditori. Una sorta di pop-up market dell’handmade e del vintage, organizzato dalla comunità di venditori Etsy, che ha scelto l’antico borgo di Fara Sabina per ospitare, all’interno di locali messi a disposizione dagli abitanti del luogo, le produzioni di artigiani professionisti, artisti ed hobbysti selezionati in tutto il Lazio. Il pop-up market apre oggi dalle 10 alle 20. I visitatori che parteciperanno all’evento avranno l’opportunità non solo di toccare con mano la qualità dei prodotti, che per tutto il resto dell’anno sono acquistabili esclusivamente sulla piattaforma Etsy.com, ma potranno anche assistere alla loro realizzazione, seguendo le tante dimostrazioni di lavoro che verranno svolte dagli espositori presenti: questa mattina arti grafiche, nel pomeriggio gioielleria e bijoux. I vicoli del centro storico ospiteranno artisti di strada e musicisti della tradizione popolare, in piazza Garibaldi gastronomia a cura di specialisti dello street food e da mastri birrai, in piazza Marconi presentazioni di libri e un laboratorio che avrà per tema la artigianalità della editoria.Oggi dalle 16, all’Auditorium Varrone di, si svolgerà la sfilata «Rieti Fashion Day» (Rfd), organizzato da Women in Art, ovvero da Maia Palmieri, Itzel Cosentino e con la collaborazione di Chiara Tosoni. Una sfilata con la partecipazione di alcuni negozi del centro di Rieti che metteranno a disposizione alcune loro proposte commerciali per il periodo delle feste. L’evento sarà presentato da Benedetta Bellucci. Nell’occasione, il Lions Club Rieti Varrone devolverà un contributo economico per la Mensa di Santa Chiara. Durante l’evento nella sala dell’Auditorium sarà allestita la mostra dell’artista Maia Palmieri.