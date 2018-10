© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino., fino a oggi, c’è Made in Sabina. Un’occasione per conoscere e assaggiare le produzioni agricole locali con oltre 50 produttori e coltivatori diretti che si ritrovano nel parco comunale Il Monte. L’evento si inserisce all’interno del progetto del Comune di Montasola «Sei Montasolino se». Il Comune, insieme a un gruppo di associazioni locali, ai piccoli agricoltori e singoli cittadini, propone un grande evento-vetrina per quell’agricoltura legata alle tradizioni. Gli espositori sono suddivisi all’interno del parco in aree tematiche: i birrifici artigianali, le cantine vinicole e le distillerie, i caseifici, le norcinerie e macellerie, i produttori di frutta e verdura, i produttori di farine e loro derivati dal pane alla pasta, i produttori di spezie ed erbe aromatiche, i produttori di miele, conserve e marmellate e, ovviamente, i produttori di olio extravergine di oliva, prodotto di punta della Sabina. E' possibile degustare piatti della tradizione contadina: oggi dalle 12, la Sagra delle antiche polente.I sapori del borgo antico, oggi, a: antichi mestieri, prodotti tipici e tradizionali, sapori del territorio nella due giorni tra i vicoli e cantine del castrum medievale. Ala festa dell’olio di oliva della Sabina. Festa d’autunno a, oggi, in località, con la tradizionale polentata, castagne e prodotti tipici. Oggi ail mercatino dell’artigianato e prodotti km0.